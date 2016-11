"Kulturweg der Vögte" will Impuls für Tourismus geben

1,76 Millionen Euro EU-Mittel fließen in das Projekt, bei dem elf Partner aus Böhmen, Thüringen und Sachsen zusammenwirken. Die Aktivitäten reichen vom Reiseführer über ein Brettspiel bis zu Bauvorhaben.

Von Gerd Betka

erschienen am 25.11.2016



Mylau. Womit kann das Vogtland im Tourismus punkten? Mit Wintersport? In Zeiten des Klimawandels eine unsichere Bank. Mit dem vielen Grün? Das gibt auch anderswo. Einzigartig aber bleibt: Es ist das Land der Vögte.

Doch diese Karte hat die Region bislang nur halbherzig gespielt. Lokale Angebote waren zu wenig vernetzt. Das soll sich nun - nach dem Vorbild der "Straße der Romanik" in Sachsen-Anhalt - ändern. Elf Partner aus Böhmen, Thüringen und Sachsen wollen bis Herbst 2019 im Projekt "Kulturweg der Vögte" die Spuren im einstigen Herrschaftsgebiet der Vögte von Weida, Gera und Plauen kulturtouristisch aufwerten und sichtbar machen. Möglich wird das durch 1,76 Millionen Euro Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Programm Interreg Va. Darüber haben Projektleiter Ulrich Jugel, Vorsitzender des Vereins Dialog mit Böhmen, und Siegfried Kost, Geschäftsführer des Vereins Futurum Vogtland, gestern auf Burg Mylau informiert. Projektpartner sind das Futurum Vogtland, die TU Chemnitz, die Euregio Egrensis Sachsen/Thüringen, die Städte Asch/Aš, Eger/ Cheb, Franzensbad/Františkovy Lázne, Weida, Greiz und Plauen, die Oelsnitzer Kultur GmbH und der Tourismusverband Vogtland.

Geplant ist ein kulturhistorischer Reiseführer in Deutsch, Tschechisch und Englisch. Er wird federführend von der TU Chemnitz erarbeitet und soll 2018 fertig sein. "Professor Christoph Fasbender schweben drei Arten von Routen vor", erklärte Ulrich Jugel. Zum einen die bereits erarbeiteten acht Etappen in der Art "Von Greiz über Plauen nach Asch", zum anderen Thementouren wie zu "Sakralbauten im Vogtland" und schließlich an der Zielgruppe orientierte Touren zum Beispiel für Kinder, Fahrradfahrer oder Biker.

Mehr als 100 externe Partner der Region, darunter auch aus Mylau, Mühltroff, Leubnitz, Kauschwitz, Elsterberg, Liebau, Plauen, Wiedersberg, Burgstein, Oelsnitz, Adorf, Auerbach, Rodewisch und Netzschkau, sollen eingebunden werden, die mit einheitlicher Beschilderung und Tafeln auf ihre Baudenkmäler aufmerksam machen und Kulturtouristen anlocken. Hinzu kommen Faltblätter, eine Webseite und mobile Apps, das Schülertheaterstück "Die Vögte von Weida", Fachtagungen und Ausstellungen wie "Der Deutsche Orden im Vogtland/Egerland" in Plauen. In Mylau wird an einem Brettspiel "Der Kulturweg der Vögte" gearbeitet, das es als Großfeld- und als Tischspiel geben soll.

Vorgesehen sind Investitionen an etlichen Baudenkmalen (siehe Beisteller). Der Tourismusverband Vogtland wird den "Kulturweg der Vögte" in sein Konzept einbinden.

www.kulturweg-der-voegte.de