Landtagsmitglied im Tiefflug: Hösl wagt sich in Rallye-Wagen

Mit 200 Kilometer pro Stunde jagt Fabian Kreim seinen Turbo-Škoda durchs Ziel. Sein Beifahrer muss zwischendurch laut schnaufen - er hegt keine Rennfahrer-Ambitionen.

Von Petra Steps

erschienen am 27.05.2017



Heinsdorfergrund. Der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Hösl will nicht auf den Rennfahrer-Beruf umsatteln. Das sagte er vorgestern Abend beim Verlassen des Škoda Fabia im Gewerbegebiet Kaltes Feld, in dem er als Beifahrer von Fabian Kreim eine Proberunde beim Shakedown der 13. AvD-Sachsen-Rallye gedreht hatte. Hösl erklärte den Umstehenden und dem Škoda-Team, das ihm aus Sitz und Helm half: "Es war cool, wirklich klasse, aber dauerhaft brauche ich das nicht. Wahrscheinlich bin ich zu alt."

Die Sicherheitsvorkehrungen in so einem schnellen Auto mit 280 Pferdestärken und dem Turbo-Motor mit 1,6 Liter Hubraum sind ein wenig ungewohnt für den Alltags-Autofahrer, der von Selbstständigkeit auf Hilfsbedürftigkeit umschalten muss: Rennfahrerkombi, Helm, Anschnallen mit Sechspunktgurt und diverse andere Schutzvorrichtungen sowie die Kommunikationsverbindung zum Fahrer gehören dazu. Dann die Frage: "Bekommen Sie noch Luft?" Nach einem deutlichen "Ja" ging die Fahrt vom Kalten Feld aus zum Start an die Schmalzbachsiedlung und von dort in Richtung Schönbrunn und wieder zurück ins Kalte Feld. Zwischen Siedlung und Ortseingang Schönbrunn war die Strecke für die Rallye-Teilnehmer gesperrt. Der Rennfahrer, der mit seinem eigentlichen Beifahrer, Frank Christian, amtierender Champion der Deutschen Rallye-Meisterschaft ist und bei der AvD-Rallye Punkte für die Meisterschaft einfahren will, sagte zu seinem Beifahrer aus dem Politikbetrieb: "Er hat ein, zwei Mal laut geschnauft, da wusste ich nicht, ob ich langsamer fahren soll, weil er gleich einen Herzkasper bekommt. Dann hat er wieder gelacht. Alles war gut. Als wir mit 200 durchs Ziel gefahren sind, war er erleichtert." Dabei hatte Fabian Kreim während der Promifahrt nicht einmal richtig aufgedreht, wie er glaubhaft versicherte.

Es passiere nicht oft, dass der Škoda-Testfahrer mit einem branchenfremden Mitfahrer an Bord auf die Strecke geht: "Das war mal etwas Neues, eine Person im Auto zu haben, die nicht den Aufschrieb vorliest." Der "Aufschrieb", das sind die Notizen des Beifahrers, die er bei der Probefahrt macht und die das Fahren auf der Strecke erleichtern.

Trotz der Geschwindigkeit, bei der die Bäume nur so vorbeiflogen, habe sich Hösl sicher gefühlt. Er sagte danach: "Nach Schönbrunn runter waren wir ganz schön schnell, und einmal standen wir quer. Aber Fabian Kreim ist ein guter Fahrer und hat sich noch nie überschlagen." Wie schnell man unterwegs war, darüber schweigen sich beide dezent aus.

Andreas Leue von Škoda Deutschland erklärt derweil den Umherstehenden das Einmaleins des Rennsports im Allgemeinen und des Teamfahrzeugs im Besonderen. So begriffen auch Zuschauer, warum manche Autos sich eher eigenartig durch das Gewerbegebiet bewegten, wie tänzelnd oder mit Geräuschen, bei denen jeder normale Autofahrer in Hab-acht-Stellung gehen würde. Einer der Gründe war die Temperatur von Bremsen und Reifen: "Beim Shakedown können die Fahrer ihre Einstellung testen. Viele Fahrer haben ja zuhause keine Möglichkeit. Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit bekommen haben." Und weil beim Shakedown auch Mitfahrten angeboten werden, wechselte zum Beispiel Michael Wald auf den Beifahrersitz bei Dominik Dinkel, also von BMW zu Škoda. "Wir kennen uns gut und wollten das schon immer mal machen. Jetzt hat es geklappt. Das war geil und ein ganz anderes Fahrgefühl", sagte er nach der Runde.

Und was will der Landtagsabgeordnete Hösl in Zukunft bieten: "Definitiv nicht Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen", sagte er.

Die Rallye kehrt am Samstag noch einmal in die Region zurück. Die Fahrer absolvieren eine Wertungsprüfung zwischen Rotschau und Weißensand. Dabei werden sie ab etwa 13 Uhr für die Prüfung 8 und ab etwa 16.15 Uhr für die Prüfung 11 an der Rennstrecke Mühlwand erwartet.