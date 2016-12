Laretti-Gastspiel in Brunn hilft im Kampf ums Überleben

Der in Reichenbach festsitzende Zirkus hatte gestern einen gefeierten Auftritt im ehemaligen Gemeindeamt, dann ging's in Weißensand weiter. Das Puppenspiel in Brunn hatte ein Unternehmer organisiert. Der Zirkus sucht nun einen festen Stellplatz.

Von Gerd Möckel

erschienen am 15.12.2016



Reichenbach/Brunn. Die Botschaft von Martin Safferthal passt so recht in die besinnliche Zeit. "Sinn und Zweck des ganzen ist, den Kindern eine besondere Freude zu bereiten und den Zirkusleuten Arbeit und damit ein Einkommen zu verschaffen. Schön wäre es, wenn das Schule machen würde", beschrieb der Tiefbauunternehmer gestern seine Initiative. Der Brunner hatte die Puppenspiel-Abteilung des seit Wochen in Reichenbach aufgrund knapper Kassen festsitzenden Circus Laretti für einen Auftritt im ehemaligen Gemeindeamt seines Wohnorts engagiert. Kinder aus dem ganzen Ort, vor allem aus dem Kindergarten Jona, hatten am späten Nachmittag viel Spaß beim Auftritt von Kasper, Prinzessin und Co in dem Stück "Die neugierige Prinzessin".

Die Aufführung in Brunn ist für das Familienunternehmen kein Befreiungsschlag. "Aber solche Auftritte helfen uns natürlich sehr. Davon könnte es gerne weitere geben", sagte Puppenspieler Freddy Schmidt, der mit seiner Frau Nadine den Applaus der Kinder genoss. Grund zur Freude hatte das Paar auch, weil es gleich im Anschluss in Weißensand das nächste Gastspiel der wunderbar ausstaffierten Puppenbühne gab. Laretti war von Ortsvorsteherin Simone Hübschmann im Hinblick auf die kulturelle Ausgestaltung einer Senioren-Weihnachtsfeier angesprochen worden. Der dafür engagierte Bauchredner musste aufgrund eines Unfalls passen.

Die Auftritte verbessern genauso wie zuletzt im Zirkuslager nahe des Obi-Baumarktes eingegangene Sach- und Geldspenden die Situation ein wenig. "Und wir wollen natürlich für unseren und den Unterhalt unserer Tiere etwas leisten. Wir wollen im Prinzip nichts geschenkt, obwohl wir uns natürlich auch über Spenden freuen, zum Beispiel über Heu", sagte Freddy Schmidt. Vor allem im Hinblick auf die nächsten Tage, in denen es sicher noch einige Weihnachtsfeiern gibt, erhoffen sich die Larettis noch einige Engagements. Besonders für ihr Puppenspiel. "Denn der Zirkus in Gänze funktioniert über Weihnachten nicht. Das ist überall so."

An einen schnellen Aufbruch sei aktuell nicht zu denken. Diesen hat der Zirkus für Ende Januar ins Auge gefasst. Bis dahin soll das Lager an einem Platz mit festem Untergrund aufgeschlagen werden. "Die Wiese am jetzigen Standort ist völlig aufgeweicht. Wir haben bereits in der Stadt nachgefragt, ob wir vielleicht auf den unteren Volksfestplatz könnten", berichtet Freddy Schmidt. Eine Antwort stehe noch aus. Auch eine alte Lagerhalle wäre eine Alternative zur matschigen Wiese.

Der Circus Laretti war aufgrund ausbleibender Gäste beim Novembergastspiel in Reichenbach in finanzielle Nöte geraten und steckt seither fest. Nach einem Hilferuf hatte es Hilfe von Privatleuten aber auch vom Gewerbeverein gegeben. Jedoch auch viele gehässige, menschenverachtende Facebook-Kommentare. Freddy Schmidt: "Für diese Menschen stehen wir auf einer Stufe mit Verbrechern. Was man da liest, lässt einen erschauern. Das geht bis zur Empfehlung an uns, keine Kinder in die Welt zu setzen." Diese Entgleisungen empfindet auch Martin Safferthal als Tiefschlag. "Das können wir nicht ändern. Aber wir können dem Zirkus helfen."

Kontakt Circus Laretti ist über Telefon 0157 84187877 erreichbar.