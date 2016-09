Lebensgefahr: Kinder spielen auf Bahngleisen bei Netzschkau

erschienen am 29.09.2016



Netzschkau. Zu einem ugewöhnlichen Einsatz sind am Mittwochnachmittag Beamte der Klingenthaler Bundespolizei gerufen worden. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informierte, dass ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn nahe des Haltepunktes Netzschkau von Kindern mit Steinen beworfen worden sei.

Zudem seien Gegenstände auf das Gleis gelegt worden, erklärte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion. Wegen bestehender Lebensgefahr fuhren Beamte mit Sondersignal zum Ereignisort und trafen dort auf einen elfjährigen Jungen. Dieser gab an, Bonbons auf die Schienen gelegt zu haben. Sein gleichaltriger Freund, welcher nicht mehr vor Ort war, habe dasselbe mit Münzen getan. Beide hätten beobachten wollen, was passiert, wenn ein Zug darüber fährt. Dass sie den vorbeifahrenden Zug mit Steinen beworfen haben sollen, bestritten die Jungen. Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten legte der zweite Junge den Beamten die offensichtlich überfahrenen Münzen vor und gab an, sich beim Auflegen vom Bahnsteig kopfüber in den Gleisbereich gebeugt zu haben. Die Beamten klärten beide Kinder sowie deren Eltern eindringlich über die Gefahren des Handelns auf. Insbesondere die hohen Geschwindigkeiten der Züge auf der Sachsen-Franken-Magistrale von in der Regel 160 km/h erhöhen die Gefahren beim unbefugten Aufenthalt im Gleisbereich erheblich. Insofern appellierten die Beamten an die Kinder: "Bahnanlagen sind kein Freizeitpark."

Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab es nicht. Etwaige Schäden am Zug durch den gemeldeten Steinbewurf sind der Bundespolizei bislang nicht bekannt. (fp)