Lengenfeld: Die neue Ärztin hat richtig eingeschlagen

Eine Allgemeinmedizinerin aus Rumänien führt seit einem Jahr die Praxis am Markt. Die Ärztin, die Patienten, die Schwestern und auch der Bürgermeister sind zufrieden.

Von Gerd Möckel

erschienen am 22.11.2016



Lengenfeld. Wer mit Bürgermeister Volker Bachmann ins Gespräch kommt - zum Beispiel auf dem Lengenfelder Markt - der braucht Geduld. Quasi im Sekundentakt wird der Ortschef von Passanten angesprochen. Grüß dich, wie geht's, hast du schon gehört? Dieser Mann muss auch wissen, was über die neue Ärztin gedacht wird. Also, Herr Bachmann, was sagt das Volk? "Sie wird gemocht. Sie ist richtig gut angekommen bei uns. Gott sei dank. Mit drei Allgemeinmedizinern ist der Bedarf gut abgedeckt", sagt der Bürgermeister und schüttelt die nächste Hand. Ein paar Meter weiter behandelt die Allgemeinmedizinerin gerade die letzte Patientin. Ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch ist noch, dann heißt es Koffer packen und los.

Paula Seciu und ihre Familie reisen in die alte Heimat. Eine Woche Bukarest steht an. Besuch bei Eltern und Freunden. Die Vorfreude ist riesengroß. Bei 22 Stunden Fahrt geht's nur einmal im Jahr nach Rumänien. Zuvor ist noch Söhnchen Sebastian aus dem Kindergarten zu holen. Paula Secius Mann ist derweil auch schon auf dem Sprung. Alexandro Seciu arbeitet im Rodewischer Krankenhaus als Assistenzarzt. Noch wohnt die Familie in Lengenfeld zur Miete. "Aber wir denken schon über einen Hausbau nach. Uns gefällt es hier sehr gut", spricht Paula Seciu ein inzwischen getilgtes Vorurteil an: "2013 noch hätte ich gesagt, die Deutschen sind kalte Menschen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die Patienten, die Kollegen, die Nachbarn, alles ganz herzlich."

Vor einem Jahr hat die Ärztin die Praxis von Dietmar Wirsam übernommen. Zehn Jahre hatte der inzwischen pensionierte Mediziner um eine Nachfolge gekämpft. Paula Seciu wurde wie viele andere Mediziner über eine Thüringer Firma vom Balkan nach Deutschland vermittelt. Und ihr von Dietmar Wirsam mehrfach gerühmter medizinischer Blick, ihre sympathische Art tragen Früchte. Die Praxis hat sogar noch Zulauf bekommen. "So sehr, dass wir keine Patienten mehr annehmen können", erzählt Paula Seciu, während sie ihre Schwestern zum Pressfoto bittet. Es wird gelacht und mit Herz gestichelt. Schwester Andrea Männel sagt: "Etwas Besseres als Frau Seciu hätte Lengenfeld gar nicht passieren können."

Und ein bisschen hat auch Reichenbach etwas von Paula Seciu. Ohne sie nämlich wäre der rumänische Arzt Ioan Vetrov wohl woanders gelandet und hätte nicht die Eigenpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung an der Zwickauer Straße übernommen. "Wir waren gemeinsam im Deutschkurs. Ich habe ihm später berichtet, dass es uns hier sehr gut gefällt. So hat er sich für Reichenbach entschieden", erzählt Paula Seciu. Im Oktober, vor der Eröffnung der Praxis in Reichenbach, hat Ioan Vetrov sogar ihren Praxisalltag unter die Lupe genommen. Inzwischen läuft auch die Praxis des Landsmanns sehr erfolgreich.