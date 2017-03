Lengenfeld hofft auf mehrere Millionen Euro für den Stadtkern

Die Stadtverwaltung bemüht sich um Aufnahme in ein neues Förderprogramm. Bevor das alte ausläuft, sind noch mehrere große Vorhaben geplant. Auch der Bahnhof wurde noch nicht aufgegeben.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 27.03.2017



Lengenfeld. Schon jetzt, bevor die Erstauflage des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" des Bundes und Landes Sachsen ausläuft, will sich die Stadtverwaltung von Lengenfeld um die Aufnahme in das Anschlussprogramm bemühen. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben jüngst zu.

Das neue Fördergebiet soll den Namen "Stadtkern Lengenfeld" tragen. Es ist mit 36,5 Hektar um 6,7 Hektar kleiner als das bisherige Gebiet. Für die Verkleinerung spreche laut Madeleine Vogel vom städtischen Bauamt die in den ausscheidenden Gebieten erledigte kommunale Sanierung. Private Projekte seien dort aber auch weiterhin möglich und förderfähig.

Nicht mehr zum Fördergebiet gehören künftig unter anderem die Klopfermühle, das neue Freizeitgelände an der Zwickauer Straße, die Schule, die Grüne Gasse und die Berggasse. Teile der Gartenstraße oder auch der Bereich Hammerweg/Neue Gasse/Feldgasse scheiden ebenfalls aus.

Mehrere große Projekte will die Stadtverwaltung jedoch noch in Angriff nehmen. So schwebt den Verantwortlichen immer noch die Überführung des Bahnhofsgebäudes in den kommunalen Besitz vor und anschließend eine Nutzung für soziale Zwecke. In das neue Konzept fließt dieses Projekt mit einer Summe etwa 1,16 Millionen Euro ein. Die Sanierung des unter der Bezeichnung alte Turnhalle bekannten Mehrzweckgebäudes an der Augustusstraße ist mit 700.000 Euro veranschlagt. Laut Madeleine Vogel will die Kommune künftig in dem Gebäude Notunterkünfte vorhalten. Ebenso ist aber auch an eine Nutzung durch Vereine oder die Schulen gedacht.

Viehmarkt und Tischendorfplatz stehen mit insgesamt 656.000 Euro ebenfalls auf der Vorhabenliste. "Beim Tischendorfplatz geht es ähnlich, wie beim Marktplatz, um eine Neugestaltung, auch in Verbindung mit dem geplanten Seniorenobjekt auf der Fläche des alten Kinos", so Vogel.

Das neue Förderprogramm umfasst den Zeitraum bis 2025. In dieser Spanne möchte Lengenfeld noch einmal 5,25 Millionen Euro investieren. 80 Prozent könnte die Stadt an Zuschüssen erhalten. Dass entspricht einer Summe von 4,2 Millionen Euro. Die Kommune müsste dann noch etwas über 1,05 Millionen Euro an Eigenmitteln aufbringen. Während in den beiden ersten Jahren vor allem Planungsarbeiten auf dem Programm stehen, könnte mit dem Mehrzweckgebäude an der Augustusstraße dann 2019 die Realisierung in Angriff genommen werden. "Es ist also ein nahtloser Übergang möglich", so Vogel. Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld) wies die Stadträte noch darauf hin, dass es sich mit der Beschlussfassung um einen Aufnahmeantrag in das neue Förderprogramm handele und keine Garantie bestehe, tatsächlich Berücksichtigung zu finden.

Zu den Sanierungsprojekten des auslaufenden Förderprogrammes gehören unter anderem der Kirchplatz, das Museum und das Rathaus. Bis zum Auslaufen des ersten Programms steht die Sanierung des Hauptgebäudes der Oberschule noch bevor. Der Umbau des alten Feuerwehrdepots zu einem Museum oder auch die Sanierung der Berggasse und der Grünen Gasse sind ebenfalls vorgesehen.