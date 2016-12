MDR-Jump-Aktion rockt den Reichenbacher Weihnachtsmarkt

Der Mittelaltermarkt fehlt vielen. Bei den Gästen kam das Angebot am Postplatz dennoch gut an. Kulinarisch war alles da - gestern strömten Tausende herbei, obwohl es regnete.

Von Petra Steps und Ulrich Riedel

erschienen am 19.12.2016



Reichenbach. Punkt 15 Uhr gestern in Reichenbach: Während der Weihnachtsmarkt mit einem Event des Radiosenders MDR Jump seinen Höhepunkt erreicht, beginnt es zu regnen. Doch die Besucher bleiben am Postplatz und stehen dicht gedrängt an der Bühne. Als die Moderatoren Lars-Christian Karde und Sarah von Neuburg ihre Bemerkungen machen, reagiert Oberbürgermeister Raphael Kürzinger schlagfertig. "Da könnt ihr froh sein", sagt der auf die Bühne geholte OB der Gastgeber-Stadt. Reichenbacher laufen in einem solchen Fall nicht davon.

Und so kam es dann auch. Die MDR-Jump-Weihnachtsmarkt-Tour bot ein Programm, das sehr gut ankam. Nach Polizeiangaben strömten zur Jump-Sause rund 5000 Menschen auf den Reichenbacher Weihnachtsmarkt. Insgesamt fällt die Bilanz jedoch etwas durchwachsener aus. Während das Radio-Event mit Stars wie der Gruppe Soolo als der große Bringer die Massen anlockte, verlief vor allem der Samstagnachmittag deutlich verhaltener.

Viele Besucher waren enttäuscht, weil sie vergeblich nach dem zur Tradition gewordenen Mittelaltermarkt suchten und auf dem Markt Parkplätze statt Weihnachtsmarktbuden vorfanden. Am Abend zog es indes Hunderte zum Postplatz, so dass zeitweise kein Durchkommen war. Die Gäste feierten bei bester Laune und guter Stimmung Hütten-Gaudi-Musik von Uwe Schwarz und Vogtlandradio sowie Klees raus bei der Après-Ski-Party.

Kulinarisch blieben auf dem relativ kleinen Markt mit Postplatz und dem Platz vor der ehemaligen Post in der Zwickauer Straße keine Wünsche offen. Glühwein in allen Variationen, Mixgetränke, heißer Bombardino, alkoholfreie Varianten wie Apfelsaft mit Zimt, Gegrilltes, Langos, Kartoffelecken, leckerere erzgebirgische Ditscher von der Herdplatte, gebrannte Mandeln, Quarkbällchen, Stollen und vieles mehr - da fiel die Entscheidung nicht leicht.

Das Bühnenprogramm startete mit dem jüngsten Blechbläser-Ensemble der Region - Blechreiz aus der Reichenbacher Musikschule. Leiter Ekkehart Krien gab den Altersdurchschnitt mit nicht einmal zwölf Jahren an. Allerdings gebe es auch freie Plätze im Ensemble. Zum Beispiel wird ein Tubaspieler gesucht. Die Blechbläser traten relativ zeitig auf, weil die meisten von ihnen anschließend beim Musikschulkonzert gebraucht wurden.

Nicht nur für Frauen war die Modenschau der LE-Models interessant, die Winterkleidung aus vier Reichenbacher Geschäften präsentierten. Einige Besucher reizte das zum Shoppen in den länger geöffneten Geschäften, die auch eine gute Möglichkeit zum Aufwärmen boten. Besonders beliebt war das Weka-Kaufhaus, in dem es Glühwein gab. Die Tschutschu-Bahn hatte sich in einen Märchenexpress verwandelt. Wenig Resonanz fand die Kreativwerkstatt in einer Weihnachtsmarktbude.

Die Adventsmarkt-Aktion des Reichenbacher Gewerbevereins geht noch bis zum 23. Dezember. Täglich ab 10 Uhr gibt es Gegrilltes von der Fleischerei Schaller. Ab 14 Uhr öffnen die Bude des Gewerbevereins sowie ein bis zwei weitere, die von Vereinen und anderen Freiwilligen betreiben werden.