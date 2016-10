Marienhöhe stellt Ackerbau um

Der Waldkirchner Agrarbetrieb investiert in neue Technik, um weg von Monokulturen und engen Fruchtfolgen zu kommen. Ziel sind Kostenersparnis und mehr Umweltschutz. Ob die Rechnung aufgeht, zeigen die nächsten Jahre.

Von silvia Kölbel

erschienen am 27.10.2016



Waldkirchen. Wenn Harald Kropf mit der neuen Sämaschine übers Feld fährt, bleiben Passanten stehen und rätseln, was der 360 PS starke Traktor da für ein gelbes Gerät hinter sich herzieht. Heiko Hölzel, Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes Marienhöher Milchproduktion, hat Fragen dazu bereits häufiger beantwortet. "Wir haben umgestellt auf ein anderes Saatverfahren, das nennt sich Direktsaat. Dafür haben wir eine neue Sämaschine gekauft und unsere gesamte Herbstaussaat auf rund 600 Hektar damit erstmalig bestellt." Die alte Sämaschine hat die Marienhöhe verkauft. "Entweder wir machen das ganz oder gar nicht. Von einer allmählichen Umstellung halte ich nichts", sagt Hölzel.

Von dem jetzt praktizierten, in Deutschland kaum verbreiteten modernen Saatverfahren versprechen sich die Waldkirchner mehrere Vorteile. Phillip Weinitzke, im Betrieb für den Ackerbau zuständig: "Wir sparen einen Arbeitsgang, das Grubbern, ein und brauchen daher etwa die Hälfte der Zeit, um die Felder zu bestellen. Die Pflanzen bilden kräftigere Wurzeln. Der Boden kann das Wasser besser halten, und auch der Bodenerosion beugen wir vor. Außerdem sparen wir Dünger, weil der nicht mehr breitflächig gestreut wird, sondern gezielt in Nähe der Samen in den Boden kommt. Dann wollen wir den Spritzmitteleinsatz deutlich zu verringern. Auf das umstrittene Glyphosat wollen wir möglichst ganz verzichten."

Die Zeitersparnis ist auch der Grund, warum die Waldkirchner trotz ungünstiger Witterungsbedingungen die Herbstaussaat schon abgeschlossen haben - mit der alten Technik wäre es nicht zu schaffen gewesen. Weinitzke und Hölzel versprechen sich zudem kräftigere und gesündere Pflanzen, weil die jungen Sämlinge in die gelockerte Spur tief ihre Wurzeln schieben und auch in unteren Bodenschichten nach Wasser und Nährstoffen suchen.

Doch allein mit der Umstellung auf das Saatverfahren, lassen sich dessen Vorteile noch nicht alle nutzen. Auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. "Wir arbeiten zunehmend mit Unter- und Zwischensaaten", erklärt Heiko Hölzel. Untersaaten bedeutet etwa, dass zum Getreide Kleegras eingesät wird. Erntet der Betrieb das Getreide, steht die Kleesaat schon in den Startlöchern und kann als nächstes geerntet werden. So wird auch Unkraut unterdrückt. Zwischenfrüchte sind Pflanzen, die etwa im Winter den Boden mit einer grünen Decke schützen. "Das wirksamste Mittel, um das Abtragen des Mutterbodens durch Regen oder Wind entgegenzuwirken." Ebenso wichtig sei die Fruchtfolge. Pilzkrankheiten beugt man am besten durch eine weite Fruchtfolge vor. Im Idealfall vergehen mehrere Jahre, bis sich die Kulturart auf einer Fläche wiederholt. Die Marienhöher arbeiten deshalb mit Sommer- und Wintergetreide, mit Mais, Raps, Erbsen, Ackerbohnen, Ackerfutter und seit diesem Jahr erstmalig mit Grasvermehrung. Das heißt, vom Rotschwingel werden die Samen geerntet und verkauft.

Alles läuft noch nicht rund, räumt Hölzel ein. "Wenn man mit etwas neu anfängt, gibt es Rückschläge, aber wir wollen eine umweltgerechte Landwirtschaft betreiben. Wir lernen jedes Jahr etwas dazu und werden besser." Vieles, was die Marienhöher Landwirte gerade in Angriff genommen haben - eine abwechslungsreiche Fruchtfolge, Untersaaten, Zwischensaaten, Erosionsschutz - gehört zum Standardprogramm eines Biobetriebes. Folgt also bald die Umstellung auf Bio? "Nein, erst mal nicht. So etwas muss man sich erarbeiten. Ich halte nichts davon, von einem Tag auf den anderen auf Bio umzustellen. Das dauert ein paar Jahre."

Die neue Sämaschine hat eine Arbeitsbreite von sechs Metern. Im Abstand von 30 Zentimeter sind gekrümmte Zinken angeordnet - ähnlich wie bei einem Grubber, nur schmaler, die den Boden lediglich in dem Bereich lockern, der auch eingesät wird. Hinter dem Lockerungszinken läuft eine Art Gänsefußschar, die Säschar heißt und auf einer Breite von 15 Zentimeter den Boden anhebt. In diese breite Spur fällt dann der Samen. Das heißt, jeweils zwischen den Lockerungsscharen bleibt ein Teil des Bodens völlig unbearbeitet.