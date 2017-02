Mehr Rechte für junge Leute: Lebt Jugendbeirat wieder auf?

Ein erster Versuch 2007 in Reichenbach war gut gemeint, verfehlte aber die Zielgruppe. Jetzt nehmen zwei Fraktionen erneut Anlauf.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 15.02.2017



Reichenbach. Es war der 25. Juni 2007, genau 74 Tage vor dem Tag der Sachsen, der größten Veranstaltung, die Reichenbach bislang erlebt hat. Die Lokalausgabe der "Freien Presse" berichtete von Architektur-Studenten, die an Plänen zur Umgestaltung des Plauener Rathauses arbeiteten, und von einer vertanen Chance: Denn zwei Tage zuvor, am 23. Juni, war im Ratssaal die Gründung des Jugendstadtrates mangels Beteiligung gescheitert. Von 31 angemeldeten 14- bis 21-Jährigen hatten sich nur elf aufgerafft. So blieben die jungen Reichenbacher ohne eigene Interessenvertretung - bis heute.

Fast zehn Jahre sind seither vergangen, und nun gibt es einen neuen Anlauf. Die Fraktionen von SPD und Linke/FFw Mylau haben einen Antrag eingereicht, um vier Gremien rechtssicher und verbindlich in der Hauptsatzung der Stadt zu verankern. Neben Seniorenvertretung, Behindertenrat und Partnerschaftskomitee plädieren die Antragsteller auch für einen Jugendbeirat.

Waren es im Jahr 2007 SPD-Stadträte um Helga Ernst, die den jungen Reichenbachern ein Podium bieten wollten, so sind die Initiatoren heute die Fraktionsvorsitzenden Oliver Großpietzsch (SPD) und Henry Ruß (Linke). Aus dem damaligen Scheitern haben sie Lehren gezogen. So soll der Jugendbeirat nach einem festen Modus besetzt werden und all jene Institutionen vertreten, in denen die Jugend die Hauptrolle spielt.

Alle Reichenbacher Schulen oberhalb der Grundstufe sollen jeweils zwei Vertreter in den Jugendbeirat entsenden. Das betrifft die Weinhold-Oberschule, das Goethe-Gymnasium, die Pestalozzi-Schule, das Futurum in Mylau, die Hansa-Handelsschule, das Berufliche Schulzentrum und das BSW-Bildungszentrum für Sozialberufe. Außerdem, so schwebt es den Initiatoren vor, sollen die Jugendclubs Atlantis und Jam je einen Vertreter entsenden.

Doch wozu ein Jugendbeirat? Jenes Gremium könnte als Interessenvertretung bei ganz praktischen Themen wie Schulhöfen und Spielplätzen einbezogen werden, meint Stadtrat Oliver Großpietzsch. "Dann gehen nicht alte Männer durch die Stadt und bewerten Spielplätze, sondern junge Menschen", fügt sein Kollege Henry Ruß an. Doch es gehe auch ganz grundsätzlich darum, die jungen Reichenbacher besser in Entscheidungen einzubeziehen.

Die Stadtverwaltung bestätigt die seinerzeitigen Bemühungen. Nach Vorberatung im Bildungsausschuss hatte der Stadtrat am 2. April 2007 die Etablierung eines Jugendstadtrates beschlossen, erklärt Heike Keßler, Pressesprecherin im Rathaus. Es folgten ein Aufruf der Stadt zum Mitmachen und jene Delegiertenkonferenz mit der zu geringen Beteiligung. Später schlief die Idee ein.

Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) sagt auf Anfrage, es sei "grundsätzlich gut, wenn sich junge Menschen in die Gestaltung der Stadt einbringen". Die Form der Beteiligung sollte so gewählt werden, dass sie von der Jugend auch angenommen wird. "Das war 2007 nicht der Fall." Der Antrag der Fraktionen von SPD und Linke/FFw Mylau werde er nun im zuständigen Ausschuss zur Diskussion stellen.