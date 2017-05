Millimeterarbeit in Lengenfeld: Stadion künftig variabel nutzbar

Für die Sportler wurde mit der Überflutung des Stadions ein Albtraum Realität. Die neue Anlage soll mehr Möglichkeiten bieten.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 27.05.2017



Lengenfeld. Polier Wolfgang Günnel hat das fertige Sportstadion schon klar und deutlich vor seinem geistigen Auge: "Dorthin kommt die Hochsprunganlage, da die Weitsprunganlage, hier Kugelstoßen, Speerwerfen, auf den 400-Meter- Bahnen ist auch Hürdenlauf möglich. Basketball und Volleyball können auch gespielt werden." Noch ist davon wenig zu sehen.

Die Bahnen für die Laufdisziplinen sind im Umriss erkennbar. Auf dem künftigen Fußballrasen schiebt eine Planierraupe Sand breit. Bevor die Ballsportler dem runden Leder hinterher jagen können, vergehen noch fast zwei Jahre. Der Naturrasen braucht Zeit zum Anwachsen. Polier Günnel: "Dafür ist er aber auch strapazierfähiger als Rollrasen."

Günnel kennen die Lengenfelder als den Mann mit dem roten Tuch auf dem Kopf, der den Überblick hat und auf dem auch eine große Verantwortung lastet. Er ist unter anderem für das Ausmessen verantwortlich: "Wenn die Länge der Bahn gemessen an der äußeren Kante der Entwässerungsrinne auch nur fünf Zentimeter abweicht, reißen wir alles wieder raus, denn dann wäre die Anlage nicht für Wettkämpfe zugelassen." Genauigkeit sei oberstes Gebot. Der Polier weiter: "Nach jedem Schritt erfolgt eine Bauabnahme, bevor das nächste Material eingebaut wird. Eine digitale Wasserwaage und Lasertechnik kommen dabei zum Einsatz. Es wird jedes Mal ein Messprotokoll erstellt und eine Messurkunde ausgefertigt."

Diese Genauigkeit setzt sich auf dem Rasen fort. Die Drainage-Schicht bauen die Arbeiter walmdachförmig ein, also mit Gefälle nach allen vier Seiten und zwar 0,8 Prozent. Der Lengenfelder Bauamtsleiter Dirk Brandt erklärte dazu: "Das ist ein Drittel von dem Gefälle, das im Straßenbau üblich ist." Günnel fügt an: "Wenn hier nicht genau gearbeitet wird, funktioniert der ganze Sportplatz nicht." Das Regenwasser soll allmählich in den Untergrund nach außen abfließen. Der Polier: "Zum einen dürfen sich natürlich keine Pfützen bilden. Das langsame Ableiten soll dafür sorgen, dass der Rasen feucht bleibt." Dass Wasser nie wieder den Sportplatz in einen solchen Zustand versetzen kann, wie das 2013 nach wochenlangem Dauerregen geschah, dafür sorgen 1000 Meter Drainage-Leitungen und ein Erhöhung der Spielfläche um einen halben Meter. Dafür fuhren Lastwagen tonnenweise Erdaushub vom Gewerbegebiet Kaltes Feld nach Lengenfeld.

Obwohl es mehrfach wetterbedingte Pausen gab, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Doch viel mehr als auf einer Straßenbaustelle, ist die Lengenfelder Firma SP Bau dabei vom Wetter abhängig. Günnel: "Ein Regenguss reicht, um die Arbeiten zum Stillstand zu bringen. Wir können das Stadion nicht mit schwerer Technik befahren, wenn der Boden aufgeweicht ist. Wir müssen dann warten, bis es wieder trocken ist."

Ob tatsächlich im Herbst der Rasen eingesät werden kann, ist wesentlich vom Wetter abhängig. Wenn auch das Fußballspielen im neuen Stadion erst 2019 möglich sein wird, stehe anderen sportlichen Aktivitäten nichts im Wege. "Hier können auch größere Wettkämpfe ausgetragen werden, sich darum zu kümmern überlassen wir dem VfB Lengenfeld und dem Kreisportbund", sagt Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld).

Zu den fast letzten Arbeiten gehört das Aufspritzen der Laufbahnen und der Flächen für die Leichtathletik. Dieser Untergrund erhält eine wasserundurchlässige und wetterfeste Oberfläche, die sich Tartan-Schicht nennt. Der Polier: "Alle Arbeiten die Dreck und Staub mit sich bringen, müssen abgeschlossen sein. Wir benötigen für diese Arbeit einen sonnigen, windstillen Tag."

Günnel, der seinen vierten Sportplatzbau in seinem 47 Jahre währenden Berufsleben betreut, kennt die Anforderungen längst: "Vieles habe ich mir selbst erarbeitet. Es gibt dazu Fachliteratur und das Internet und natürlich die lange Berufserfahrung." Die Anforderungen an solche Bauten seien in den jüngsten Jahren gewachsen. Als er 1996 seinen ersten Sportplatz betreute, sei es noch nicht ganz so streng zugegangen. Ihm bereiten solche Arbeitsaufgaben aber sichtlich Freude. Er sagte dazu: "Ich bin selbst Sportler, fahre Rad und mache viel Wintersport, da liegt mir die Materie natürlich."