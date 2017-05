Millionen-Sanierung in Zobes: Die größte Deponie zum Schluss

In Schneidenbach sind die Arbeiten fast fertig. Die Kosten liegen über der Kalkulation. Jetzt ist der größte Müllberg der Region dran. Das Landratsamt gibt sich dazu wortkarg.

Von Uwe Selbmann und Ulrich Riedel

erschienen am 23.05.2017



Plauen/Reichenbach. Die seit langem fällige Sanierung der größten ehemaligen Hausmülldeponie des Vogtlandes in Zobes soll nach Informationen der "Freien Presse" am 28. August beginnen. Die Landesdirektion Sachsen hat Insidern zufolge den Vogtlandkreis per Bescheid aufgefordert, das Projekt bis spätestens 2020 zu beenden. Auf Anfrage aus der Kreisverwaltung heißt es einsilbig, dass die Vergabe der ausgeschriebenen Sanierungsarbeiten in der Sitzung des Kreistages am 15. Juni erfolgen soll. Dabei geht es um viel Geld: Die Gesamtkosten der aufwändigen Arbeiten sind auf mehr als 10 Millionen Euro veranschlagt. Doch wie es zeitlich und finanziell mit der Umsetzung klappt, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls recht spät hatte der Vogtlandkreis die Sanierung der in seiner Verantwortung liegenden Hausmülldeponie in Schneidenbach in Angriff genommen. Und: Die mit 6,2 Millionen Euro kalkulierte Sanierung ist offenbar teurer geworden. Wie teuer, dazu hält sich die Kreisbehörde bedeckt. Wirtschaftsdezernent Lars Beck erklärt: Bis 30. Juni 2017 soll alles fertig sein. "Erst danach können die Kosten abschließend beziffert werden."

Der Zeitplan wurde bei diesem Sanierungsprojekt deutlich verfehlt. Laut Bescheid der Landesdirektion war der 30. November 2015 geplanter Schlusstermin. 18 Monate später stehen die Arbeiten nun kurz vor ihrem Abschluss. Gut verfolgen lässt sich der Baufortschritt auch von der A 72 aus. Die Deponie liegt zwischen den Autobahnanschlussstellen Reichenbach und Treuen rechts an der langen Gefällstrecke.

Beim Erfüllen seiner Sanierungspflichten kommt für den Kreis erschwerend hinzu, dass die jahrelang aus Gebührengeldern angesparte und eigentlich für die Aufgabe der Deponiesanierung bestimmte Rücklage zwischenzeitlich mit Zustimmung einer Mehrheit der Kreisräte geplündert wurde: Einmal wurde ein zinsloses Millionen-Darlehen an eine kreiseigene Gesellschaft zum Bau der Müllbehandlungsanlage in Oelsnitz gewährt, ein anderes Mal wurden aus der Rücklage Abfallgebühren subventioniert und künstlich niedrig gehalten - bis die Landesdirektion eingriff und das Landratsamt zur Neukalkulation der Gebühren aufforderte. Wie hoch die Rücklagen derzeit noch für die letzte und größte anstehende Aufgabe in Zobes sind, ist derzeit offen.

Die Müllpolitik im Vogtlandkreis ist seit dem Verlust der Kreisfreiheit Plauens und der damit verbundenen Auflösung des Entsorgungsverbandes Vogtland (EVV) weniger denn je transparent. Alle politischen Ankündigungen und Beschlüsse, für klarere Strukturen und mehr Offenheit zu sorgen, entpuppten sich bisher stets als Lippenbekenntnisse.

Die Hausmülldeponie in Zobes, die als letzte im Vogtland betrieben wurde, ist seit Anfang 2005 außer Betrieb. Gegen einen ersten Sanierungsbescheid hatte der damalige Entsorgungsverband vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz geklagt, da er nach Ansicht des EVV "unverhältnismäßig aufwändige und kostspielige Arbeiten" vorsah. Man hoffte auf außergerichtliche Einigung, die angesichts des aktuellen Bescheids wohl auch erreicht wurde.

Nach Abschluss der anstehenden Arbeiten in Zobes werden alle großen früheren Hausmülldeponien im Vogtland umweltgerecht abgedeckt und unter regelmäßiger Kontrolle sein. Darüber hinaus warten in der Region jedoch weitere alte Müll- und Schutthalden auf umweltgerechte Sanierung: so genannte Altablagerungen. Dabei handelt es sich um Müllkippen aus DDR-Zeiten, die vor dem Stichtag 30.Juni 1990 von Gemeinden geschlossen wurden. Früheren Angaben zufolge betrifft das nochmals 160 bis 170 Stellen im Vogtland.

Unterdessen ist die Deponie Zobes erstmal wieder geöffnet: Aus Bad Elster werden derzeit im Zuge dortiger Deponiesanierungsarbeiten 35.000 Kubikmeter giftige Asche nach Zobes gekarrt, die mit Arsen, Blei, Mineralöl und weiteren Schadstoffen belastet ist. Sie soll bei der anstehenden Sanierung mit "eingebaut" werden, wie es heißt.