Mit Biwak und Fischerstube: Landurlaub erweitert Angebote

Tourismusunternehmer Dieter Käppel bietet jetzt auch naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten - und Angeln ohne Schein.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 25.03.2017



Reichenbach. Wer auf Seidenbettwäsche und Sektfrühstück steht, ist bei Landurlaub Käppel fehl am Platz. Wer jedoch die Natur hautnah erleben will und dennoch auf eine ordnende Hand und ein bisschen Komfort nicht verzichten mag, wird an den Floßteichen im Göltzschtal fündig. Wenn Ostern die neue Saison beginnt, dann wartet der Buchwalder Tourismus-Unternehmer Dieter Käppel mit einigen neuen Angeboten auf. Inzwischen gleicht das Camp einer kleinen Siedlung mit unterschiedlichen Angeboten.

So können Naturfreunde in der idyllischen Landschaft jetzt direkt am Teichufer übernachten. Käppels Mannschaft hat einen Biwakplatz mit acht wetterfesten Hütten und Zubehör errichtet. Die Biwaks sind gerade groß genug für jeweils zwei Schlafplätze mit zwei Meter langen Matratzen. Vermietet werden die Biwaks nur insgesamt, sodass sich dieses Angebot an Gruppen richtet. Zusätzlich können dort auch Zelte aufgestellt werden.

Für die Übernachtungsgäste an den Teichen entsteht zurzeit ein Sanitärgebäude mit Toiletten und Duschen. Allerdings ist von dem in Blockhaus-Bauweise geplanten Sanitärtrakt bisher nicht viel mehr als die Bodenplatte zu sehen. Ob alles bis Ostern fertig wird? "Das ist schon eine Herausforderung", sagt Dieter Käppel, bleibt aber optimistisch. Der lange Winter ließ diesmal erst recht spät den Beginn der Arbeiten zu.

Die direkt am Wasser stehende Fischerhütte ist ebenfalls zu mieten - inklusive einer kleinen Küche und einer Terrasse mit 16 Sitzplätzen und drei Liegen. Wer den gemütlichen Aufenthaltsraum betritt, die Fischerstube, dürfte kaum erkennen, dass es sich um einen aufgepeppten Bungalow aus DDR-Zeiten, Typ Weißwasser, handelt.

Übernachten lässt es sich auch direkt auf dem Teich. Wer will, kann ein Floß für maximal sechs Personen stunden- bis tageweise mieten und darauf ein Zelt aufbauen. Die Wasserfahrzeuge gibt es aber auch im XXL-Format für bis zu 18 Personen. Wer sich das Manövrieren nicht zutraut, kann sich für die Gruppenfloßfahrt einen Flößer dazu buchen.

"Feiern im Einklang mit der Natur", sagt Dieter Käppel. Der frühere Reichenbacher Oberbürgermeister hat inzwischen im Göltzschtal ein touristisches Angebot geschaffen, das weit und breit seinesgleichen sucht. Die Imbisshütte ist dort an Wochenenden und Feiertagen ab 12 Uhr geöffnet, außerhalb dieser Zeiten vermietet der Geschäftsmann und Naturfreund das komplette Imbissgelände samt Schutzhütte. Ein Badezuber für sechs Leute steht bereit, Grillgelegenheiten und Angeln gibt es ebenfalls. Angeln ist kostenlos für Mieter mit Fischereischein. Für Gäste von Biwakplatz oder Fischerhütte gilt: Wer schon immer einmal angeln wollte, die Genehmigungs-Bürokratie aber scheut, darf nach einmaliger Belehrung und Einweisung (10 Euro) in Käppels Teichen angeln. Fürs Kilo Forelle oder Karpfen nimmt Käppel 5 Euro. Und das ist kein Anglerlatein.

www.natururlaub.biz