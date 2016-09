PlÃ¤ne fÃ¼r BÃ¼rgerbus: Lengenfeld sucht Fahrer

Pläne für Bürgerbus: Lengenfeld sucht Fahrer

ÖPNV-Chef Müller trommelt für ein Nahverkehrsangebot, das die Lage auf dem Land entspannen soll. Die Idee klingt reizvoll.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 08.09.2016



Lengenfeld. Die Mobilitätsprobleme der älteren Einwohner von Lengenfeld und seinen Ortsteilen ließen sich mit einem Schlag weitgehend lösen. Voraussetzung wäre der Einsatz eines Bürgerbusses, der zwischen Dörfern und Stadt pendelt. Das Konzept dazu stellte am Montag zur Stadtratssitzung der Geschäftsführer des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ÖPNV), Thorsten Müller, vor.

Der Grundgedanke besteht darin, dass ein Kleinbus mit acht Sitzplätzen nach einem festgelegten Fahrplan zehn Stunden am Tag mehr als 20 Haltestellen anfährt. Den Kleinbus finanziert der ÖPNV. Die Stadt soll sich mit einem Zuschuss von 5000 Euro am Projekt beteiligen.

Die Fahrer arbeiten ehrenamtlich und erhalten maximal eine Aufwandsentschädigung. Geplant ist die Gründung eines Vereins mit dem Namen "Bürgerbus Vogtland". Möglichst viele Gemeinden sollen sich beteiligen und dem Verein beitreten. In den teilnehmenden Orten bilden sich Regionalgruppen.

In Bad Elster und Adorf haben die Stadträte für das Projekt bereits grünes Licht gegeben. Lengenfeld könnte Nummer drei werden. Die Stadträte nahmen das Konzept wohlwollend auf und stimmten einmütig dafür. Neben Fahrplankoordinierung, Festlegung der Haltestellen und Ausrüsten eines auch behindertengerechten Kleinbusses ist das Finden von ehrenamtlichen Fahrern der Schwerpunkt, denn, so Müller: "Wir wollen eine Mobilität mit Hilfe des Ehrenamtes schaffen, die sonst nicht finanzierbar wäre."

Interessenten können sich ab sofort im Rathaus oder beim ÖPNV melden. Voraussetzung ist der Pkw-Führerschein. Die ehrenamtlichen Fahrer müssen zudem einen Personenbeförderungsschein erwerben. Die Kosten trägt der ÖPNV. Das sei "keine große Sache" und sicher von jedem zu bewältigen, sagte Müller. Je nachdem, wie viele Fahrer sich finden, kann der Fahrplan entwickelt werden. Um einen Bürgerbus an fünf Tagen pro Woche zehn Stunden lang fahren zu lassen, müssten sich mindestens zehn Ehrenamtliche abwechseln, so der Geschäftsführer. Als weitere Option nannte Müller eine Art Rufbus. Fahrgäste, die außerhalb des regulären Fahrplans befördert werden möchten, könnten sich telefonisch in der ÖPNV-Zentrale melden.

Bernd Reiher, Ortsvorsteher von Waldkirchen, hält eine solche Variante für zu kompliziert. Einfacher sei es, die Dorfbewohner zu befragen, an welche Tagen und Zeiten der Wunsch nach einer Fahrmöglichkeit für den Bürgerbus besteht.

Einzig der Ortsteil Schönbrunn soll nicht vom Bürgerbus angefahren werden. "Dieser an der B 94 gelegene Ortsteil ist durch zwei Buslinien gut an den öffentliche Busverkehr angeschlossen", meint Müller.

Kontakt Wer den Bürgerbus fahren will, kann sich im Lengenfelder Rathaus bei Bürgermeister Volker Bachmann melden: E-Mail: buergermeister@lengenfeld.de oder Telefon 037606 30511.