Reichenbachs Plan: Ausbildung für Kältetechnik-Ingenieure

Eine neue EU-Verordnung könnte der Schlüssel für ein Top-Bildungsangebot werden. Kommt womöglich eine BA Vogtland?

Von Ulrich Riedel

erschienen am 16.01.2017



Reichenbach. Reichenbach will seine Stellung als Hochburg der Kältetechnik ausbauen. Jahrelang war es ein Plan B für den Fall, dass andere Nachfolgelösungen für die vor dem Aus stehende Hochschule in Reichenbach scheitern. Doch jetzt nimmt das Thema Fahrt auf.

Von einem Kältekompetenzzentrum in Reichenbach spricht Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU). Dabei sei Eile geboten, erklärt er mit Blick auf eine EU-Verordnung, die ab 2022 die Einführung umweltfreundlicher Kältemittel fordert und damit die Wirtschaft vor immense Herausforderungen stellt. Es fehle an Fachleuten, insbesondere an ingenieurtechnischem Personal. "Wenn wir das jetzt nicht schnell umsetzen", betont Kürzinger, "dann werden es andere in Deutschland tun."

Konzepte werden geschrieben, Klinken in Dresdner Ministerien geputzt, Gespräche geführt. Dabei sei auch Willy Löffler sehr stark engagiert, der Seniorchef des Reichenbacher Klimatechnik-Herstellers Thermofin. In Dresden sei die Idee aus dem Vogtland bei Vertretern mehrerer Ministerien auf Zustimmung gestoßen, sagt der Oberbürgermeister.

Besonders aus der Wirtschaft wird der Ruf nach einer neuen Ausbildung laut, die oberhalb der in Reichenbach gebotenen Berufsausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik und auch über der des staatlich geprüften Technikers für Kältetechnik steht. Die in Reichenbach ausgebildeten Techniker werden in den Firmen der Kältetechnik-Branche in der mittleren Ebene eingesetzt. Jetzt gelte es, auf dem Wege der Weiterbildung, des Quereinstiegs und des Direktstudiums Kältetechnik-Ingenieure auszubilden.

Eine Schlüsselrolle fällt dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Reichenbach und der Kältefachschule der Sächsischen Innung der Kälte- und Klimatechnik zu. 399 Lehrlinge aus ganz Ostdeutschland befinden sich zurzeit im BSZ in Ausbildung. Im Schuljahr 2016/17 musste BSZ-Schulleiter Tasso Börner von bisher drei auf vier Klassen des neuen Jahrgangs aufstocken. Ausbildungsbetriebe aus dem nordostdeutschen Raum lassen ihren Berufsnachwuchs nicht mehr in Berlin, sondern in Reichenbach ausbilden. "Wir haben hier einen Ruf in der Branche", sagt Börner.

Und in dieser Gemengelage würde eine Ingenieur-Ausbildung die Angebotspalette perfekt ergänzen. "Es geht nicht um eine Erweiterung der Ausbildung, sondern um ein zusätzliches höheres Bildungsniveau", erklärt er. Neben Lehrlingen würde es bei Umsetzung der Pläne in Reichenbach auch Studenten geben. Obwohl das Aus der Außenstelle der Westsächsischen Hochschule beschlossene Sache ist. Die Hochschul-Immobilie wäre auch der passende Ort für die Ausbildung.

Trotz aller Chancen und trotz des offenkundigen Bedarfs: Bislang ist das Kältetechnik-Studium in Reichenbach im Ideenstadium. OB Kürzinger hat bereits Gespräche mit Vertretern der Berufsakademie (BA) in Glauchau und in Plauen geführt. Glauchau läge thematisch näher, doch auch Plauen hätte Reiz, eine Erweiterung dort wäre denkbar. Kürzinger nimmt sogar den Begriff "BA Vogtland" in den Mund.