Reisende: Ein Bahnhof zum Schämen

Am Zustand des Bahnhofs Reichenbach haben sich oft die Geister geschieden. Ein Reisender spricht jetzt von einem neuen Tiefpunkt: Wasser und Eis im Tunnel, Mief in Vorhalle und Aufzügen sowie leere Anzeigetafeln - auch die Stadt drängt auf das Abstellen der Missstände.

Von Gerd Möckel

erschienen am 04.02.2017



Reichenbach. Die Uhr über dem Eingangsportal scheint die einzige verlässliche Größe am Bahnhof Reichenbach zu sein. "Das ist ein Phänomen. Hier geht alles den Bach runter, aber die Uhr geht noch", sagt Jürgen Heide und lässt seinen Blick eine Etage tiefer ruhen. "Ein Bahnhof? Das ist nur noch eine Zumutung. Neulich ist hier eine Frau aus Nürnberg ausgestiegen. Sie hat sich umgeschaut und gesagt, wo bin ich denn nur gelandet? Das ist der erste Eindruck, den Bahnreisende von Reichenbach haben", sagt der Hauptmannsgrüner, der vor fast 50 Jahren auf dem Bahnhof gelernt hat. Maurer beim bahneigenen Baubetrieb. "Der Zustand jetzt, das tut weh."

Beim Betreten der Bahnhofsvorhalle weht den Fahrgästen ein unangenehmer Geruch um die Nase. "Da, schauen Sie mal", sagt Jürgen Heide und zeigt auf eine große Pfütze vor dem Aufzug. "Die Leute, die den Fahrstuhl nehmen müssen, die müssen hier durch. Hier verrichten Leute ihre Notdurft, denen die Halle an kalten Tagen Unterschlupf bietet." Die Toiletten sind seit der Übernahme des Elektronetzes Mittelsachsen durch die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) und dem auf dem Fuß folgenden Auszug des von der Deutschen Bahn lizenzierten Reise-Centers im Sommer dicht. Genauso wie die große Halle, in der alle Verbindungen angezeigt wurden.

Wer nicht auf den Fahrstuhl angewiesen ist, nimmt auf dem Weg zu den Bahnsteigen die in den Tunnel hinabführende Treppe und hat dort das nächste Aha-Erlebnis. Seit kurzem ist der Tunnel teilweise mit Holz ausgelegt, an dessen Rändern Wasserpfützen stehen. Vor wenigen Tagen kamen sich die Reisenden dort noch vor wie Pinguine. Eine dicke Eisschicht machte das Laufen zum Wagnis. "Hier mussten vom Schüler bis zur alten Frau alle drüber, bis sich endlich mal was getan hat." Der dicke Eispanzer, teilt die immer noch für verkehrsrelevante Bereiche des Bahnhofs zuständige Deutsche Bahn mit, geht auf eine "geplatzte Wasserader zurück". In einer Mitteilung an die Stadtverwaltung, die sich hinsichtlich der Missstände an das Unternehmen gewandt hatte, heißt es, bei der derzeitigen Witterung könne die Ursache für den Wassereintrag nicht abgestellt werden. Auch der Zustand in der Bahnhofsvorhalle stößt der Stadtspitze auf. "Die Stadtverwaltung hat extra noch einmal darauf hingewiesen, dass auch diese Missstände beseitigt werden", sagt Stadtsprecherin Heike Keßler.

Diesbezüglich sieht sich die Bahn jedoch nicht in der Pflicht. "Das Bahnhofsgebäude befindet sich nicht mehr im Eigentum der DB AG. Dem neuen Besitzer werden wir diese Mängel mitteilen und auffordern, diese abzustellen", heißt es in einer Pressemitteilung. Den Glauben, dass sich nach diesem Hinweis etwas tut, hat Jürgen Heide verloren. "Sicher ist das jemand, der weit weg sitzt und ganz andere Interessen hat."

Der neue Besitzer des Bahnhofs soll dem Vernehmen nach in Belgien wohnen. Bisheriger Eigentümer war eine Unternehmergesellschaft aus Nordrhein-Westfalen, die den denkmalgeschützten Komplex Ende des Jahres 2013 ersteigert hatte. Für 30.500 Euro. Und ohne den Bahnhof vorher in Augenschein genommen zu haben, wie der Geschäftsführer seinerzeit versichert hatte. Die Hoffnungen der Stadt auf eine Wiederbelebung des Empfangsgebäudes gingen seither nicht auf. Der damalige OB Dieter Kießling hatte nach dem Besitzerwechsel eher Zustände befürchtet, die nun von Reisenden beklagt werden.

Dazu gehört für Jürgen Heide und andere Reisende auch der weggefallene Service auf den Bahnsteigen. Dort zeigen alle Anzeigentafeln nur noch den Bahnsteig an, auf dem sie montiert sind. "Früher war man zum Beispiel bei Verspätungen informiert, heute ist das für mich ein Armutszeugnis", sagt Jürgen Heide. Die Bahn teilt dazu lediglich mit, dass "die Fahrgastinformationsanzeigen auf den Bahnsteigen leider außer Betrieb" sind. Immerhin: "Diese werden noch im ersten Quartal zurückgebaut und neue Dynamische Schriftanzeiger installiert."

Dennoch bleibt für Jürgen Heide das Fazit: "Für mich ist das kein Bahnhof mehr. Bis vor zwei Jahren hat sich hier ein alter Bahner gekümmert und auch die Außenanlagen in Schuss gehalten. Jetzt geht's nur noch bergab", sagt der Bahnreisende und schaut noch einmal auf das Eingangsportal: "Das Ganze ist nur noch ein Provisorium. Sogar das Vordach muss schon mit Holzbalken abgestützt werden. Das war mal das Wahrzeichen von Reichenbach."