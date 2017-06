Rock Classics bestehen Feuertaufe

Auch nach seiner Umbenennung hat der Klassiker nichts von seiner Attraktivität und Anziehungskraft eingebüßt. 4800 Gäste pilgerten Pfingstsamstag trotz Regens an die Göltzschtalbrücke.

Von Petra Steps

erschienen am 06.06.2017



Netzschkau. Name ist Schall und Rauch. Diese Worte Goethes haben sich auch am Samstagabend an der Göltzschtalbrücke bewahrheitet. Was dort zu Pfingsten bisher als Philharmonic Rock ein Publikumsmagnet war, bewies diesmal auch unter dem neuen Label Rock Classics seine Anziehungskraft. 4800 Besucher kamen - das waren zwar 1000 weniger als in den Vorjahren, dennoch war Matthias Krauß von Veranstalter Krauß Event zufrieden. Die Show hat trotz des Ausstiegs von Mitbegründer Jens Pfretzschner nichts an Attraktivität verloren. Die Rock Classics kamen sogar noch ein bisschen peppiger und gästefreundlicher daher - zum Beispiel aufgrund beleuchteter Zugänge zu den Sitzplätzen oder mehr Personal. "Auch das Sicherheitskonzept wurde neuen Erfordernissen angepasst", verriet Matthias Krauß.

Wie in den Vorjahren traten Nachwuchstalente im Vorprogramm auf, diesmal die Band New Age und Voice-Kids-Teilnehmerin Selina Tulasoglu - im Regen. Doch der gehört bei dem Klassiker schon zum schmückenden Beiwerk. Auch wenn Bürgermeister Mike Purfürst behauptete, dass es seit seinem Amtsantritt keinen mehr gab. Der Auftritt des Netzschkauer Ortschefs war ein besonderer, feierte Purfürst doch bei den Classics seinen 50. Geburtstag (mehr dazu auf Seite 10).

Vogtland Philharmonie, Renè-Möckel-Band, Voc A Bella und die Solisten zauberten im bis 21 Uhr fast gänzlich nachlassenden Regen einen musikalischen Blumenstrauß auf die Bühne, der durch die Karodancers mit wechselten Kostümen, ausgefeilten Choreografien und einer Perkussion-Nummer sowie tollen Licht- und Feuereffekten zu einem ansehnlichen Blüten-Arrangement wurde. Und: Nico Müller, vogtländisches Urgewächs und Adoro-Bariton, kann nicht nur singen, sondern auch Harley Davidson fahren. Samt Motorrad diente er Robert Pfretzschner beim Titel "Take me to Church" als Kulisse, bevor er das Mikro aus der Hosentasche zog, vom barocken "Amarilli mia bella" zum rockigen "Highway to hell" wechselte und dabei seine Verwandlungsfähigkeit bewies - begleitet von Flame-Jets mit meterhohen Flammen.

Zuvor hatten die Gäste mit Tausenden Knicklichtern Jasmin Grafs Gesang von "One Moment in Love" begleitet. Mit Laura Müller, Thomas Hahn und Pino Severino wurde die Sparte Popgesang verstärkt. Laura Müller und Pino Severino überzeugten mit musikalischer Vielfalt und bei "Go hard or go home" sogar mit einer Rap-Einlage. Den klassischen Part bestritt neben Nico Müller und Marie Friederike Schöder die Philharmonie als unverzichtbare Begleitung oder mit instrumentalen Bearbeitungen von Bach und Vivaldi. Falko Maiwald moderierte mit sonorer Stimme und ausgewählten Musiker-Witzen. Der Crossover-Charakter des Projektes wurde in Titeln wie Radioactive eindrucksvoll zur Schau gestellt, als Sergej Synelnikov (Geige) und Peter Manz (Cello) Pino Severinos Gesang unterstützten.

Nach dem Feuerwerk und reichlich Zugaben endete die Bühnenshow mit einem gemeinsamen "Thank you for the music" und dem Ausblick auf den nächsten Pfingstsamstag. Die Karten gibt es ab heute in allen "Freie Presse"-Shops.