Rote Karte passé: Kreisräte sollen künftig elektronisch abstimmen

Der Saal im Landratsamt ist mit Technik für 350.000 Euro edel ausgestattet worden. Landrat Keil will aufs Knöpfchen drücken, doch es gibt Widerspruch.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 18.01.2017



Reichenbach/Plauen. Ist Kreisrat X für eine Müllverbrennungsanlage im Vogtland oder dagegen? Stimmt Kreisrat Y im Konfliktfall für den Vogtlandkreis und gegen die Interessen seiner Heimatstadt, in der er zugleich Bürgermeister ist? Abstimmungen im Kreistag erfolgen bisher per Handzeichen mit einer nach oben gestreckten roten Karte, damit auch die Bürger in der letzten Reihe der Besucherbänke sofort und nachvollziehbar Entscheidungen miterleben können. Doch diese Transparenz steht nun in Frage.

Die Kreisräte im Vogtland sollen künftig per Knopfdruck abstimmen. Die Medientechnik im Saal und in den Besprechungsräumen des neuen Landratsamtes enthält eine Konferenzanlage mit 50 drahtlosen Sprechstellen, ausgefeilter Mitschnitt-Technik sowie hochwertiger Beschallungsanlage. Der 2016 noch am Rande der Zahlungsunfähigkeit stehende Vogtlandkreis leistet sich diese Hightech-Investition in Höhe von 350.000 Euro brutto, wie die beauftragte Chemnitzer Firma Sigma & TBL Kommunikationstechnik auf Anfrage erklärt. Wartung und Service noch nicht mitgerechnet.

Wie funktioniert elektronische Abstimmung? Ein separates Notebook, erläutern die Chemnitzer Experten, erfasse und speichere die Abstimmungsergebnisse der 87 Kreisräte über kabellose Abstimmgeräte. Die Ergebnisse lassen sich mit Projektoren darstellen - grün für Ja, gelb für Enthaltung, rot für Nein.

Landrat Rolf Keil (CDU) geht von der raschen Einführung des Systems aus. Wenn der Kreistag am 9. Februar, 16 Uhr erstmals im Plauener Behörden-Neubau tagt, könnte die Knopfdruck-Abstimmung starten. Doch Keil weiß, dass es ein heikles und rechtlich diffiziles Thema ist. "In der Landkreisordnung ist das nicht geregelt", erklärte der Landrat am Montagabend in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses. Dort war die Anlage noch nicht scharf geschaltet. Der Kreistag könnte den Weg für die elektronische Abstimmung per Änderung der Geschäftsordnung freimachen, schlug er vor.

Doch unter den Kreisräten regt sich Widerstand. Wie, fragen einige, sollen Gäste das Abstimmungsverhalten ihrer Volksvertreter erkennen, wenn die nicht mehr ihren Arm heben? Und wie verlässlich ist die Technik überhaupt?

"Entscheidungen sollten immer transparent fallen", erklärt CDU-Kreisrat Sören Voigt. Abstimmung per Knöpfchen-Druck und Computererfassung sei "bei 87 Kreisräten nicht nötig". Henry Ruß (Linke) kommentiert die Ausgaben von 350.000 Euro für Medientechnik mit Kopfschütteln. Die Abstimmung per Knopf nennt er "demokratiefeindlich", sie sei nach Ansicht von Fachleuten auch "manipulationsanfällig". Lutz Kätzel (SPD) erklärt: "Der Kreistag sollte nach außen zeigen, wo er steht." Roberto Rink (DSU) meint knapp: "Hand hoch und fertig." FDP-Kreisrat Dieter Käppel betont: "Da hätte ich nie zugestimmt." Noch nicht einmal CDU-Fraktionschef Dieter Kießling kann sich an eine Abstimmung über die umstrittene Vergabe erinnern.

Doch die gab es offenbar: Der Vergabeausschuss habe nach europaweiter Ausschreibung am 13. Oktober 2014 mit neun Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen der Auftragsvergabe an Sigma & TBL für 356.863 Euro zugestimmt, erklärt das Landratsamt. Inklusive Konferenzanlage.

Termine Tag der offenen Tür im Landratsamt Plauen: Samstag, 9 bis 14 Uhr. Erste öffentliche Kreistagssitzung: 9. Februar, 16 Uhr.