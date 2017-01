Ruinenhäuser setzen Nachbarn zu

An der Zwickauer Straße in Reichenbach sorgt ein Doppelhaus seit Jahren für Ärger. So moniert der Besitzer der Spielothek "Stadt Leipzig" jetzt handfeste Schäden in seinem Haus, die von der Ruine herrühren. Die Stadt will auf die Eigentümer zugehen. Das Ziel heißt: Abriss.

Von Gerd Möckel

erschienen am 19.01.2017



Reichenbach. Was die Sicherung seines Eigentums im Hinblick auf das Stadtbild angeht, hat Sako Misak Mardik seine Hausaufgaben gemacht. Die einst zerbröselnde Mauer gegenüber den Druckwerken hat der Inhaber der Spielothek "Stadt Leipzig" bereits vor Jahren saniert. Jetzt sieht der Mann mit irakischen Wurzeln jedoch die öffentliche Hand gefragt, um weiteren Schaden von seinen Immobilien oberhalb der Kreuzung B 173/Schlachthofstraße abzuwenden. Dazu gehört neben der legendären einstigen Bar "Stadt Leipzig" ein weiteres Haus. "Dort habe ich massive Schäden, die vom leerstehenden Nachbarhaus ausgehen", sagt Sako Misak Mardik und zeigt auf den Fußboden des Flurs, der sich mehr als knöchelhoch aufgeworfen hat. Schuld gewesen sein soll nebenan meterhoch stehendes Wasser. Von den Wänden platzt der Putz, auch das Dach hat schon was abbekommen. "Mein Haus geht kaputt, weil das andere Haus kaputt ist. Die Stadt müsste da endlich was unternehmen, ich komme an die Eigentümer nicht ran."

Der Geschäftsmann war bereits in der Stadtverwaltung, um die Dringlichkeit seines Problems zu schildern. "Passiert ist leider nichts, ich habe nichts gehört. Der aktuelle Stand in der Sache? Keine Ahnung." Lediglich vor ein paar Jahren sei ein Makler bei ihm aufgetaucht, der ihm das Nachbarhaus verkaufen wollte. Für 60.000 Euro. "Ein Witz." Inzwischen ist das Doppelhaus aus der Gründerzeit ein Fall für die Abrissbirne. Strom, Wasser und Gas waren in einer von der Polizei begleiteten Aktion bereits vor Jahren abgeklemmt und abgedreht worden, erinnert sich Sako Misak Mardik. Seitdem hat der Zerfall den Turbo gezündet. Überall bröckelt es, das Dach ist eingebrochen. Müll liegt in den Hauseingängen. "Ab und zu wird auch noch randaliert. Wer da alles reingeht? Keine Ahnung, sicher ist das auf alle Fälle nicht."

Diese Zustandsbeschreibung unterschreibt auch Nachbar Wolfgang Scholze. "Ich habe schon vor Jahren in der Stadt darauf aufmerksam gemacht. Aber es passiert nichts. Wenn hier mal ein Sturm richtig zupackt, fliegen Dachteile sonstwohin. Außerdem steht im Grundstück schon Jahre ein Auto. Auslaufendes Öl müsste doch ein Fall für die Öffentlichkeit sein, oder? Aber was soll's, ich hab mich mittlerweile mit der Lage abgefunden", sagt Wolfgang Scholze, der vom Balkon seines Hauses direkt auf den am Stadt-Leipzig-Komplex klebenden Doppelhaus-Schandfleck schaut.

Die verwahrlosten Immobilien gehören nach Auskunft der Stadt Reichenbach einem Privateigentümer und einer Erbengemeinschaft. "Derzeit bemüht sich die Stadt, mit den Eigentümern Kontakt aufzunehmen, um möglichst eine ganzheitliche Lösung herbeizuführen", sagt Stadtsprecherin Heike Keßler. Soll heißen: Ziel dieses Vorstoßes ist es, die Gebäude abzureißen. Dabei ist die Kommune auf das Entgegenkommen der Eigentümer angewiesen. Andernfalls bleiben lediglich Eingriffe, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet sind. "Dies ist derzeit nicht der Fall", sagt die Sprecherin. Dennoch behalte sich die Bauaufsichtsbehörde vor, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, wenn dies erforderlich werde. Das Instrumentarium dafür reicht von der Absperrung bis zum Teilabriss. Eine Handhabe, im Fall des abgestellten Autos aktiv zu werden, habe die Stadt jedoch nicht.