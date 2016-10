Sauenzucht in Obermylau: GÃ¼llegeruch stÃ¶rt Anwohner

Sauenzucht in Obermylau: Güllegeruch stört Anwohner

Die Ebersbrunner Agrarprodukt GmbH hat die Anlage wiederbelebt. Amtstierärztin und Umweltamt sagen: Alles in Ordnung. Doch das sieht nicht jeder im Umfeld so.

Von Gerd Betka

erschienen am 12.10.2016



Reichenbach. Vier Jahre lang, seit Ende 2011, stand die einstige Schweinemastanlage in Obermylau leer. Im Oktober 2015 ging sie wieder in Betrieb - nunmehr als Sauenzuchtanlage (SZA). Für Anwohner im Reichenbacher Ortsteil kehrte damit die Geruchsbelästigung zurück. Bei Westwind zieht der Güllegeruch schon mal bis hinüber ins Reichenbacher Neubaugebiet West.

Seine Befürchtungen gegen die Wiederinbetriebnahme hätten sich nicht nur bestätigt, es sei "noch schlimmer als vorher", beklagt ein Anwohner (Name ist der Redaktion bekannt). Er kritisiert vermeintlich nicht eingehaltene technische Anforderungen wie zu niedrige Abluftschornsteine oder fehlende Luftreinigung. Eine Neuanlage in solcher Nähe zu bebautem Gebiet würde heute nicht mehr genehmigt, ist er überzeugt.

Die Ebersbrunner Agrarprodukt GmbH mit Sitz in Döbeln, die zu den Landwirtschaftsbetrieben Gröbner gehört, hatte die Anlage in Obermylau 2013 in stark sanierungsbedürftigem Zustand gekauft. Im Mai 2015 wurde begonnen, die Sauenzuchtanlage vollständig zu sanieren. Von den Ställen sei "lediglich noch die Gebäudehülle stehen geblieben", erklärte Prokurist Rico Krause auf Anfrage. Neue Güllekanäle wurden integriert, neue Spaltenböden verlegt und die Inneneinrichtung mit Buchten, Ständen und Futterkomponenten neu eingebaut. Hinzu kamen neue Elektrik, neues Lichtmanagement und ein Sanitär- und Umkleidebereich für die Mitarbeiter. Das Güllebecken sei grundlegend gesäubert, ausgebessert und gemäß Auflagen mit Folie verkleidet sowie Zu- und Abflüsse in einwandfreien Zustand versetzt worden.

Seit Oktober 2015 arbeitet die Anlage. Vier Mitarbeiter sind für das Objekt in Obermylau vorgesehen. Laut Genehmigung darf die Ebersbrunner Agrarprodukt GmbH maximal 233 Großvieheinheiten Schwein in der Sauenzuchtanlage halten. In der alten Mastanlage seien es 310 gewesen, also ein Viertel mehr. Rund 19.000 Ferkel werden laut Krause pro Jahr in Obermylau produziert. Zugleich versichert er, "dass die zum Einsatz gebrachte Technik und die umgesetzten Maßnahmen am Standort vollends der Genehmigung entsprechen".

"Freie Presse" hinterfragte das im Landratsamt. "Im April 2016 erfolgte die Erstkontrolle nach Belegung der Anlage durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkreises. Es konnten keine Verstöße gegen das Tierschutzrecht festgestellt werden", erklärte Amtstierärztin Anne Mütschard. Das Umweltamt des Vogtlandkreises ergänzte: "Der Anlagenbetrieb der SZA Obermylau entspricht dem Stand der Technik und findet genehmigungskonform statt. Anlass zum verwaltungsrechtlichen Einschreiten besteht nicht." Bei der am 3. Februar 2016 durchgeführten immissionsschutzrechtlichen Überwachung seien alle relevanten Anlagendaten, Anlagenteile und Nebenanlagen geprüft worden. "Es wurden baulich alle geruchsreduzierenden Maßnahmen und alle zur Immissionsreduzierung (...) relevanten Maßnahmen wie angezeigt umgesetzt", urteilt das Umweltamt.

Im Rahmen der Änderungsanzeige "Modernisierung Stallobjekt nach Betreiberwechsel und Reduzierung Tierplätze" sei eine deutliche Reduzierung der Geruchsimmissionen gegenüber der alten Anlage nachgewiesen worden. Stallgebäude in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung wurden stillgelegt. Die "an der Wohnbebauung zu erwartenden Geruchsereignisse" übersteigen laut Umweltamt in der Prognose nicht den im Freistaat Sachsen zulässigen Immissionswert von 15 Prozent der Jahresstunden.

Schon der vorherige Eigentümer habe tun und lassen können, was er wollte, und jedwede Behörde habe einfach weggeschaut, meint indes der bereits zitierte Anwohner. Es gibt aber auch moderate Stimmen. "Je nach Witterungslage riecht man es natürlich. Besonders wenn die Luft drückt. Aber wir wollen ja auch Schnitzel essen", bekam "Freie Presse" von Nachbarn im Ort zu hören.

Eine Tieranlage könne nicht geruchsneutral geführt werden, erklärt der Betreiber. Immissionsspitzen würden vor allem in Zeiten der Gülleausbringung erreicht, da die gesammelte Gülle vor der Ausbringung kurzzeitig aufgerührt werde. Zudem liege die Sauenzuchtanlage nord-westlich von Reichenbach und nördlich von Mylau. Nord-West-Wind, aber auch Druckwechsel, Wärme und Sonne können die Geruchswahrnehmung verstärken. Man habe aber bereits Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet. Im Speziellen werde eine Homogenisierungsanlage installiert.

Kontakt Bewohnern, die sich durch den Geruch beeinträchtigt fühlen, steht für Anfragen die zentrale Rufnummer 03431 7293880 wochentags, 7.30 bis 16.30 Uhr zur Verfügung.