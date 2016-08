Schulleiter zu Seiteneinsteigern: Es kommt auf den Lehrer an

Auch im Vogtland wird über Lehrer ohne Pädagogik-Ausbildung diskutiert. Für freie Schulträger ist dies kein Neuland. Am Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe in Reichenbach erfolgt zudem eine einzigartige schulinterne Fortbildung, die alle besser macht - Lehrer und Schüler.

Von Gerd Möckel

erschienen am 30.08.2016



Reichenbach. Was Sascha Reinecke an der Diskussion um den Lehrernotstand in Sachsen und auch im Vogtland stört, sind zwei Dinge. "Mal abgesehen davon, dass Sachsen über Jahre alle Signale in der Problematik ignoriert hat: Erstens wird alles fast ausschließlich aus dem Blickwinkel öffentlicher Schulen erörtert - dabei sind in Sachsen öffentliche und freie Schulen gleichrangig. Zweitens lese ich immer wieder negative Zungenschläge aus den Wortmeldungen heraus. Dabei sind die Seiteneinsteiger nicht das Ende, sondern die Zukunft der Schulen." Diese Einschätzung stützt der Schulleiter des Bildungszentrums für Soziales, Gesundheit und Wirtschaft BSW Reichenbach auf Erfahrung. "Nehmen wir nur den Bereich Altenpflege. Es gibt in Sachsen 84 Altenpflegeschulen. Pro Jahr werden aber nur etwa 20 Studenten im Lehramt Gesundheit und Pflege ausgebildet - die meisten gehen des Geldes und der Verbeamtung wegen weg. Wir hatten noch nie einen solchen Lehrer als Bewerber. Den Erfolg unserer Schule tragen seit 25 Jahren ausschließlich Seiteneinsteiger", sagt Sascha Reinecke.

Seit 25 Jahren erfolgt die pädagogische Aus- und Weiterbildung dieser Neulehrer in einem unterrichtsbegleitenden schulinternen Seminar, für das wöchentlich zwei Stunden reserviert sind. "Diese Form hat zwei Vorteile. Die neuen Kollegen werden nicht bei einem großen und langen Ausbildungsblock überfordert und halten so zur Stange. Außerdem haben wir so ein permanentes Instrument der gegenseitigen Einflussnahme", sagt der Leiter einer Schule, die eine Vermittlungsquote von 100 Prozent aufweist und zudem seit 2011 via Kooperationsvertrag mit der TU Chemnitz einen ganz besonderen Weg geht, der auf den Ergebnissen einer in Fachkreisen vieldiskutierten Studie fußt.

Ausgangspunkt dieser besonderen Form von Lehrerbildung ist die sogenannte Hattie-Studie, benannt nach einem neuseeländischen Bildungsforscher. Hattie hatte nach anderthalb Jahrzehnten Forschung 2008 mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, dass der entscheidende Faktor für guten Unterricht allein der Lehrer ist. Top Ausstattung der Schule, interaktive Tafeln oder solche für Kreide, kleine Klassen, ausgeklügelte Lernmethodik - alles zweitrangig. Entscheidend für den Lernerfolg ist der gute Lehrer - diese nicht ganz überraschende Erkenntnis hatte Hattie nach der Analyse von mehr als 50.000 Einzelfalluntersuchungen mit 250 Millionen Schülern. Für Sascha Reinecke und den inzwischen emeritierten TU-Hochschullehrer Siegfried Wolf war dieses Ranking vor fünf Jahren Basis für die Einführung des sogenannten Mikro-Teachings am BSW.

Dahinter und damit hinter dem Versuch, den Pädagogen im Lehrer besser zu machen, steckt im Kern das Hospitations-Prinzip: Jeder Lehrer hat in regelmäßigen Abständen Besuch der anderen Lehrer, die von der Ansprache der Schüler über die Form der Stoffvermittlung bis zum Verhalten der Schüler alles festhalten. Alles wird gemeinsam ausgewertet, die Schulleitung begleitet diesen Prozess. "Lehrer lernen sehr gut von Lehrern. Das geht von der Fähigkeit, eine Klasse gut zu führen, bis dahin, Lernziele für den Schüler gut erkennbar zu formulieren und auf dem Weg dahin alles Unwichtige auszusortieren. Auch diesen Weg legt Hattie nahe", sagt Sascha Reinecke und öffnet die Tür zu einem Klassenzimmer neuen Typs, in dessen Ausstattung der Schulträger viel Geld gesteckt hat.

15.000 Euro zum Beispiel für eine Bibliothek mit pädagogischer Literatur. Dort liegen auch griffbereit Mappen aus - die Stoffverteilungspläne: Jede Lehrkraft gibt darin Auskunft darüber, wie der im Lehrplan vorgegebene Stoff ganz individuell im Unterricht bearbeitet wird. So werden - ganz in der Hattie-Lesart - Lehr- und Lernprozesse für alle Lehrer sichtbar. "Wir erreichen damit wie auch in der Hospitation die Transparenz, die jeden ein bisschen besser macht", sagt der Schulleiter.

Als Sascha Reinecke das neue Konzept vor fünf Jahren vorgestellt hatte, war das ein Kraftakt. "Es gab einen Aufschrei, zurecht. Wer lässt sich schon gerne in die Karten schauen. Und zudem bereitet dieser Prozess Mühe; heute ist er ein Selbstläufer", erzählt der Schulleiter. Die Lehrer seien durch das direkte Feedback in ihrem Auftritt gestärkt und zufriedener, der Unterricht habe sich verbessert und die Leistungen der Schüler auch. "Ich glaube, das ist ein Weg für alle Schulen. Egal, ob ein Lehrer von der Uni kommt oder ob ein Seiteneinsteiger anfängt."

Die in Reichenbach gemachten Erfahrungen sprechen sich allmählich herum. So begibt sich derzeit eine vergleichbar große Schule in Dresden auf denselben Weg. Und auch die Politik wird aufmerksam. Kürzlich war mit Sabine Friedel die Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion für Bildungspolitik am BSW: "So stelle ich mir Schule vor, da bin ich genauso begeistert wie der Schulleiter. Es wäre toll, wenn sich dies auch in öffentlichen Schulen machen ließe. Leider ist das noch nicht praktikabel, eben wegen des grundlegenden Problems. In öffentlichen Schulen gibt es nicht genügend Lehrer, um beispielsweise das Hospitations-Modell umzusetzen. Aber die Notwendigkeit sehe ich, ganz klar."