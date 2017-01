Schwarzwild auf dem Vormarsch: Viel Schaden für Agrarbetriebe

Um das Problem in den Griff zu bekommen, kooperieren Landwirte und Jäger. Doch nun geht es auch um Schadenersatz.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 04.01.2017



Lengenfeld/Reumtengrün. Im Vogtland gibt es sehr viele Wildschweine. Zu viele, meinen Landwirte, doch wie viele es genau sind, weiß niemand. Erhebungen zu Bestandszahlen oder Wilddichten hat bis jetzt keiner erstellt, erklärt Dirk Reinhold, Sachbearbeiter für Jagd- und Waffenrecht im Landratsamt.

Doch der Behördenmitarbeiter stimmt in seiner Einschätzung mit der Wahrnehmung der Landwirte überein: Die Bestandszahlen sind in den letzten Jahren gestiegen. Reinhold verweist auf gestiegene Abschusszahlen. 1977 Tiere liefen den Jägern 2013/14 vor die Flinte. Im Jagdjahr 2015/16 waren es 2667. Eine Steigerung von mehr als 30 Prozent. 48 Wildunfälle mit Schweinen wurden in den zurückliegenden vier Jahren in der Behörde registriert.

Die Landwirte schließen aufgrund der steigenden Schäden, vor allem bei Raps und Mais, auf größere Populationen. Von teilweise massiven Schäden berichtet Mario Grünert, Geschäftsführer der Treba-Agrar GmbH in Reumtengrün bei Falkenstein. In seinem Betrieb sind allerdings nicht nur die Ackerkulturen betroffen, sondern auch das Grünland. "Dort, wo das Schwarzwild auf dem Grünland gewühlt hat, sind bis zu 50 Prozent der Fläche zerstört." Die Wiesen müssen dann im Frühjahr eingeebnet und neues Gras gesät werden, so der Geschäftsführer.

Beim so genannten Abschleppen überfährt der Landwirt mit Wieseneggen mehrfach die zerfurchten Fläche. Einer Selbstbegrünung möchte Grünert die Wiesen nicht überlassen, das würde zwar funktionieren, aber: "Dann wachsen nur Pflanzen, die wir auf den Flächen nicht brauchen." Auch Dirk Reinhold in der Jagdbehörde weiß: "Das Schwarzwild verursacht insbesondere im Grünland durch seine Wühltätigkeit erhebliche Schäden. Auf der Suche nach Wurzeln, Regenwürmern, Insektenlarven und Mäusen hinterlässt Schwarzwild eine aufgebrochene Grünlandnarbe."

So wie manche Wiesen von den Wildschweinen verschont bleiben, sind auch nicht alle Äcker betroffen. Mario Grünert schätzt daher ein: "Die Schäden reichen von Null bis 30 Prozent." Um der Überzahl der Wildschweine irgendwie Herr zu werden, arbeiten bereits viele Landwirtschaftsbetriebe eng mit den Jägern zusammen. Das sieht dann so aus, dass die Landwirte die Jäger informieren, wenn der Mais gehäckselt wird. Die Jäger stehen dann am Feldrand und schießen auf die flüchtenden Tiere.

Das Ergebnis dieser Jagden wird unterschiedlich eingeschätzt. Reinhold erklärt: "Durch sogenannte Maisjagden kann das Schwarzwild effektiv bejagt werden." Der Sachbearbeiter schränkt aber auch ein: "Ein Teil der Jägerschaft ist während der Ernte auf Arbeit. Damit ist es oft schwierig, auf die Schnelle genügend geeignete Schützen zu finden." Mario Grünert meint zu den Maisjagden: "Das bringt relativ wenig, aber trotzdem: Jedes geschossene Schwein kann nicht mehr wühlen."

Der Geschäftsführer erinnert sich noch gut an die Ernte im Herbst: "Aus dem letzten Feldstück Mais, das wir gehäckselt haben, kamen ungefähr 50 Wildschweine raus, neun haben die drei Jäger geschossen." Ihm ist auch klar, dass die Landwirtschaft selbst mit verstärktem Maisanbau zur Vermehrung der Schwarzkittel beiträgt.

Bisher hat die Treba-Agrar GmbH ihre von Schwarzwild verursachen Schäden noch nicht bei der Jagdgenossenschaft angezeigt. Doch das soll sich laut Grünert jetzt ändern. Diesmal werde er die Schäden melden. So besteht für den Landwirtschaftsbetrieb die Möglichkeit eines finanziellen Schadenersatzes.

Im Forst dagegen richten Wildschweine kaum Schäden an, ganz im Gegenteil meint Reinhold: "Durch die Wühltätigkeit im Wald wird Mineralboden freigelegt, was sogar die Naturverjüngung fördert."