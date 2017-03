Sicherheitsdienste: Jahn jetzt Platzhirsch in der Region

Nicht nur in Ostthüringen ist der Wach- und Sicherheitsdienst die Nummer eins. Von Netzschkau aus hat die Firma das halbe Vogtland erobert. Wachstumspotenzial sieht die Firma auch bei öffentlichen Auftraggebern.

Von Gerd Möckel

erschienen am 15.03.2017



Netzschkau. Wenn andere schlafen oder feiern, dann arbeiten wir. Dieses Credo des Firmeninhabers im vor 20 Jahren gegründeten Unternehmen Wach- und Sicherheitsdienste Jahn ist auch selbstbewusste Ansage: Die Greizer sind nicht nur Branchenprimus in Ostthüringen, sondern zunehmend in Teilen des sächsischen Vogtlands. "Ich würde sagen, dort decken wir jetzt schon 80 Prozent des Marktes ab", sagt Firmengründer Peter Jahn. Im Heinsdorfer Gewerbegebiet an der A 72 - zum Beispiel - ist Jahn mit Objektschutz und Streifendiensten unumstrittener Platzhirsch. "Im Treuener Gewerbegebiet sind wir auf dem Weg dahin", sagt der Chef von 60 Mitarbeitern. 15 davon arbeiten in Netzschkau. Die Niederlassung nahe des Fußballstadions ist seit dem Kauf des dort einst angesiedelten Vogtländischen Sicherheitsdienstes im Jahr 2008 Sprungbrett für die Eroberung des Vogtlands.

Jahns Vorteil, führt der Seniorchef des familiengeführten Unternehmens aus, ist genau diese Verankerung in der Region. "Wenn es im übertragenen Sinne mal brennt, sind wir sofort mit kompetenten und befugten Mitarbeitern am Start. Das hat in Verbindung mit unseren sozialen Engagement zum Beispiel bei Vereinen zu einer Referenz geführt, die uns überall Türen öffnet. Und genau diese Regionalität behalten wir bei, überregional haben wir keine Ambitionen", sagt Peter Jahn.

Seine Firma arbeitet für private und öffentliche Auftraggeber. Von Objektschutz und Streifendienst über Werttransporte, den Schutz von Veranstaltungen bis hin zu den Themen Arbeitssicherheit, Alarmanlagen und Detektei deckt das Unternehmen alle Einsatzgebiete der Branche ab. Auf Jahns Dienste setzen Weltmarktführer wie der Bandagen-Hersteller Bauerfeind in Zeulenroda genauso wie Einkaufscenter, Veranstalter von Weihnachtsmärkten und Events vom oberen Vogtland bis Auerbach. "Beim Altmarktfest voriges Jahr in Auerbach - diesmal mit uns - ist keine Festkasse weggekommen", spielt der Chef auf den spektakulären Coup 2015 an. Jahn ist natürlich auch beim Auftritt der Vogtland Philharmonie im Mai zur Eröffnung der Seebühne Zeulenroda in der Verantwortung.

Ein anderer Branchen-Trend ist die offenbar voranschreitende Öffnung eines Sektors, der aufgrund leerer öffentlicher Kassen langsam zum Markt wird. "Öffentliche Auftraggeber sind eine Perspektive für uns. Den Städten fehlt das Personal, da kommen wir zum Zuge", sagt Peter Jahn. Zum Beispiel in Zeulenroda. Mittlerweile habe sich dort die Anzahl der Politessen von drei auf eine reduziert. Jahn konnte deshalb teilweise die Kontrolle des ruhenden Verkehrs übernehmen. "Die Ahndung der Verstöße bleibt natürlich hoheitliche Aufgabe", ergänzt Sohn Steffen Jahn, der als Einsatzleiter in Netzschkau fungiert. Auch Dienstleistungen für Ämter - auch für das Landratsamt Plauen - wiesen eine steigende Tendenz auf.

Um an teilweise repräsentativen Charakter tragende Aufträge zu kommen, sieht Jahn auf fachliche Qualität. "Sachkundeprüfungen bei der IHK, polizeiliches Führungszeugnis, Schulungen mit der Polizei; das ist im Hinblick auf die Arbeit für Industrie und Kommunen selbstverständlich. Bis auf einen geringen Teil bei der Veranstaltungsabsicherung gibt es bei uns keine Weitergabe von Leistungen an Subunternehmer." Dieses Selbstverständnis spiegele sich bis hin zu hochwertiger Dienstkleidung. Dazu kommt eine Bezahlung über dem gesetzlichen Mindestlohn und der Vorrang von unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. "Wir haben ein gutes Betriebsklima, bieten Arbeit nicht nur am Wochenende. Deshalb haben wir eine geringe Fluktuation." Auch in Gesinnungsfragen fährt Jahn einen klaren Kurs. "Am Tag gegen Asylbewerber Stimmung machen und abends Dienstbeginn am Asylbewerberheim? Nicht bei uns. Wird das bemerkt, schreite ich ein."

Und wann schreitet Jahn im Sicherheits- und Wachdienst nicht mehr ein? "Die Grenze für uns stellt der Straftatverdacht dar, da erfolgt sofort die Information der Polizei. Wir sind keine Rambos, sondern präventiv tätig. Wer bei uns arbeitet, wirkt deeskalierend."