Siebenfamilienhaus in Reuth: Schon im Rohbau alles vermietet

Der Unternehmer Karsten Preising hat siebenstellig investiert und für ein Novum im Neumarker Ortsteil gesorgt.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 15.06.2017



Reuth. So etwas hat Reuth noch nicht erlebt: Im Neumarker Ortsteil entsteht zurzeit ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen. Bauherr Karsten Preising berichtet von großem Interesse, die Wohnungen gingen weg wie warme Semmeln: Insgesamt vier Vierraum- und zwei Dreiraum-Wohnungen mit 68 bis 83 Quadratmeter Wohnfläche entstehen dort. Der Clou ist eine 115 Quadratmeter große Penthouse-Wohnung. "Wir haben mit dem Bau erst begonnen, als die 100-prozentige Vermietung stand", berichtet der Bauherr. Die genauen Kosten nennt er nicht, doch es wird siebenstellig.

Karsten Preising ist Chef einer Firma, die Fußbodenbeläge aller Art verkauft und verlegt und mit ihren 30 Mitarbeitern europaweit gut im Geschäft ist. Auf der Referenzliste stehen Hotels auf Sylt und in München - und sogar das legendäre Hotel Adlon in Berlin. Die Idee für das Mehrfamilienhaus entstand, weil das alte Gebäude mit einer Waschanlage in Reuth verschlissen war und die Frage stand: Was machen wir auf diesem Areal? Die Familie entschloss sich für einen Neubau.

Und dafür gibt es gute Gründe. "Reuth ist als Wohnort sehr attraktiv", sagt Karsten Preising. Die Ruhe des idyllischen Dorfes und die Nähe zur Stadt - diese Mischung passt. Neumark liege im Zwickauer Speckgürtel, die Nachfrage nach niveauvollem Wohnraum sei groß.

Entstanden sind Wohnungen mit "flachen Nebenkosten", wie der Bauherr verspricht. Energieeffizienz wird groß geschrieben und das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt. Die Kaltmiete beträgt 6,50 Euro und fürs Penthouse 7,50 Euro je Quadratmeter. Im Februar begann der Bau, am 1. November "träumen die Mieter hier ihren ersten Traum", schaut Karsten Preising voraus. Planung, Bau und Innenausbau - alles wird mit Firmen der Region umgesetzt.

Das Projekt ist in dieser Größenordnung ein Novum für Reuth und hat in Neumark ein positives Echo ausgelöst. "Wir freuen uns, dass jemand den Mut für ein solches Vorhaben hat", sagt Bürgermeister Ralf Fester. Gemeinderat und -verwaltung stehen dahinter, sagt Fester.