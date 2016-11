So schreckt man Halter ab: Hohe Steuern für gefährliche Hunde

Reichenbach vereinheitlicht nach der Fusion mit Mylau nach und nach alle Satzungen. Am Montag ging es um Hunde, Sportstätten und Vergnügungssteuer. "Freie Presse" nennt die Knackpunkte.

Von Gerd Betka

erschienen am 09.11.2016



Reichenbach. Hundehalter in Reichenbach müssen ab 1. Januar 2017 tiefer in die Tasche greifen. Die am Montagabend mit großer Mehrheit vom Stadtrat beschlossene neue Hundesteuersatzung sieht vor, dass pro Jahr für den ersten Hund 42 Euro, für den zweiten 60 Euro und für jeden weiteren 78 Euro fällig sind. Das sind sieben, fünf oder drei Euro mehr als bisher. Die Sätze gelten auch im neuen Ortsteil Mylau, wo Hundehalter aber bereits ab dem zweiten Hund sparen. Denn hier galten bislang 40 Euro für den ersten, 80 für den zweiten und 120 Euro für jeden weiteren Hund.

An den Steuersätzen für sogenannte gefährliche Hunde, das sind American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull Terrier sowie Kreuzungen dieser Rassen untereinander, entzündete sich die Diskussion. Die Stadtverwaltung wollte es bei den bisher in Reichenbach gültigen 300 Euro für das erste und jedes weitere Tier lassen. Doch Gisela Weck (BI Mylau) wandte ein, dass Mylau die Steuer bewusst hoch angesetzt hatte. Seit 2010 galten 400 Euro für den ersten gefährlichen Hund und 800 Euro für jeden weiteren. Sie könne sich für die neue Satzung Beträge von 400 und 500 Euro vorstellen. 300 Euro erschienen auch Henry Ruß (Linke) als zu gering. Uwe Kukutsch (SPD) meinte: "Da sind wir im Bereich der Gefahrenabwehr unterwegs und können die Daumenschrauben anziehen." 500 bis 800 Euro hielt er schon für den ersten solchen Hund für denkbar. Am Ende beantragte er aber, die bisherigen Mylauer Sätze auf die ganze Stadt zu übertragen. Das fand eine Mehrheit.

Zum Vergleich: In Auerbach sind bei gefährlichen Hunden für das erste Tier 250 und für jedes weitere 500 Euro fällig, in Treuen 300/600, in Netzschkau 200/400, in Neumark 250/250 und in Lengenfeld 300/500.

Bislang, so Kämmerin Heike Hentschel, sei in Mylau nur einer und in Reichenbach kein solcher Hund gemeldet. Karsten Pippig (Linke) erklärte: "Ich denke, die Dunkelziffer ist da sehr hoch." Immerhin sieht die neue Satzung Hundebestandsaufnahmen durch die Stadt und Privatfirmen vor.

Dem Thema gar nichts abgewinnen konnte CDU-Stadtrat Bernd Suhr. "Warum erhöhen wir die Hundesteuer?", wollte er wissen und meinte: "Es gibt ja auch keine Katzensteuer." Veit Bursian (FDP) fragte nach den Ausgaben für Hundekotbeutel. Stephan Hösl (CDU) kritisierte Hundedreck auf Kinderspielplätzen. Henry Ruß (Linke) regte an, einen Hundespielplatz in Reichenbach einzurichten. Bursian entgegnete unter Beifall: "So lange wir Kinderspielplätze zurückbauen, brauchen wir keine Hundespielplätze."

Ab 1. Januar gilt auch die vereinheitlichte Sportstättengebührensatzung. Dabei wurde auf die Reichenbacher Satzung zurückgegriffen. Lediglich die Turnhalle Rotschauer Straße in Mylau wurde mit aufgenommen, in der ein Gebührensatz von 12,50 Euro pro Stunde gilt. Für einheimische Vereine und Einrichtungen sind jedoch Gebührenfreiheit oder Nachlässe festgeschrieben. Stephan Hösl (CDU) hatte zunächst beantragen wollen, die Gebührensätze auf runde Summen zu erhöhen, zog diesen Antrag aber zurück. Zumal es laut Fachbereichsleiter Matthias Pürzel 2017/18 ohnehin eine ganz neue Satzung nach einer Echtkostenermittlung geben soll.

Die Vergnügungssteuersatzung wurde bis zur Dezembersitzung des Stadtrats zurückgestellt. Auf Antrag von Uwe Kukutsch (SPD) soll bis dahin mit der Kommunalaufsicht ausgelotet werden, welche Gebührenobergrenze für Geräte machbar ist, die Gewalt gegen Menschen darstellen oder den Krieg verharmlosen. 750 Euro pro Monat, wie im Entwurf der Satzung angegeben, hielt er für deutlich zu wenig. Birgit Schaller (Gewerbeverein) plädierte für 2500 Euro. Peter Tillack (Bitex) meinte: "Solche Geräte sollte man verbieten." Wenn die Verwaltung drauf aber keine Einfuss habe, so will man zumindest jeden Anreiz dafür nehmen, ein solches Gerät in der Neuberinstadt aufzustellen.