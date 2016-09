Sybille Kunert lehrt oskarreif

Sachsen-Oskar-Wahl: Die Reichenbacher Kinderarche hat eine Frau nominiert, die junge Flüchtlinge unterrichtet. Bis 7. Oktober läuft das Voting, dann gratuliert Kabarettist Uwe Steimle.

Von Gerd Möckel

erschienen am 30.09.2016



Reichenbach. Sybille Kunert kann sich ein Urteil darüber erlauben, wie Reichenbach auf Flüchtlinge im Kinder- und Jugendalter zugeht. Ob auf der Straße oder in der Kaufhalle. "Es hält sich die Waage. Sie werden schon mal angepöbelt, dann aber erfahren sie auch Hilfe. Aber die Kontakte halten sich insgesamt in Grenzen. Es ist so, als gäbe es da eine unsichtbare Wand. Die Flüchtlinge wollen sie gerne durchstoßen, aber so richtig trauen sie sich noch nicht. Aber jeder einzelne will hier Fuß fassen." Egal, ob er aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Äthiopien, Pakistan oder Guinea kommt.

Sybille Kunert hilft den Neu-Reichenbachern bei diesem Vorhaben nicht nur als Lehrerin in ihrer Klasse am Beruflichen Schulzentrum Reichenbach. Dort lehrt sie den Flüchtlingen seit fast einem Jahr Deutsch. So steht es auf dem Papier, aber dahinter steckt mehr. "Sie ist ein Mensch, der mit Herz dabei ist. Und die Jugendlichen merken das, sie gehen gerne in den Unterricht, lernen zu Hause weiter. Frau Kunert hilft ihnen auch nach dem Unterricht, sie leistet wirkliche Integrationsarbeit, für viele Flüchtlingsfamilien ist sie ein Engel", sagt mit Cornelia Heidrich die Leiterin der Reichenbacher Kinderarche, die seit April an der Neuberinstraße eine weitere Wohngruppe betreibt. Dort leben acht unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Alter von 13 bis 17 Jahre.

Aus dem Betreuer-Team dieser Wohngruppe kam jüngst der Vorschlag, Sybille Kunert für den alljährlich von der Kinderarche Sachsen vergebenen Publikums-Oskar zu nominieren. Via Internet-Voting kürt das Publikum in diesem Jahr bis 7. Oktober aus mehreren Kandidaten den Gewinner. Mit der Aktion stellt der Jugendhilfe-Träger traditionell kinderfreundliche Sachsen ins Rampenlicht. Die Oskar-Kür erfolgt am 21. Oktober auf dem Dresdner Theaterkahn. Übergeben wird der Preis von Kabarettist Uwe Steimle. Wer votet und Glück hat, ist via Freikartenverlosung mit auf dem Kahn.

Sybille Kunert liegt im aktuell verfolgbaren Scoring mit mehr als 100 Stimmen auf Platz drei. Ein Zwischenergebnis, das die Kinderarche die Werbetrommel rühren lässt. "Wir aktivieren weiter Freunde, Bekannte und Förderer unserer Einrichtung", sagt Cornelia Heidrich im Rückblick auf gute Erfahrungen damit. Vor zwei Jahren landete das Unterheinsdorfer Bäckerehepaar Zeidler auf Platz drei. Dafür gab's damals einen von den Jungen und Mädels der Reichenbacher Kinderarche gestalteten Ehren-Oskar. Den hat auch Sybille Kunert schon sicher. "Ich war überhaupt überrascht von der Nominierung; ich fühle mich geehrt."

Bei ihr lernen die Flüchtlinge aus der Arche-Wohngruppe und Flüchtlinge, die mit ihren Eltern kamen. Nach einem Jahr soll sich möglichst eine Berufsausbildung anschließen. Mittlerweile stehen deshalb neben Deutsch, Landeskunde und Berufsorientierung Mathe und Computer auf dem Stundenplan. Damit greifen Sybille Kunert und das BSZ sogar dem neuen Lehrplan vor, der 2017 stärker die Ausbildungsreife der Flüchtlinge im Visier haben soll. Die Oskar-Kandidatin hat als Mitglied der sächsischen Lehrplankommission ein Auge darauf. "Nur Deutsch, das reicht für die anspruchsvolle Lehrausbildung nicht. Aber Integration muss auch über das Berufsleben erfolgen, das ist alternativlos."

www.kinderarche-sachsen.de