Telekom schafft schnelles Internet für 11.000 Haushalte

Das Unternehmen baut 2017 einen Großteil seines Netzes in Reichenbach, Netzschkau und Heinsdorfergrund aus. Den Rest erledigt der Vogtlandkreis.

Von Gerd Betka

erschienen am 24.01.2017



Reichenbach. Die Telekom baut einen Großteil ihres Netzes im Vorwahlbereich 03765 aus und erhöht zugleich das Tempo. 11.000 Haushalte sowie Gewerbebetriebe in Reichenbach, Netzschkau und Heinsdorfergrund bekommen bis Ende 2017 schnelles Internet. Sobald der Schnee weg ist, geht es los. Das hat Telekom-Regionalmanager Helge Frisch gestern mitgeteilt.

Das neue Netz werde so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud werde bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen soll auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s steigen. Dazu werde man rund 15 Kilometer Glasfaser neu verlegen sowie 50 Verteiler aufstellen und mit moderner Technik ausstatten.

Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Im Verteilerkasten am Straßenrand wird das Lichtsignal von der Glasfaser dann in ein elektrisches Signal umgewandelt und über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Dabei kommt das Vectoring zum Einsatz, eine Technik, die elektromagnetische Störungen beseitigt.

"Das ist in diesem Jahr unser größtes Projekt im Eigenausbau im Vogtlandkreis. Wir bauen ohne Fördermittel", sagte Helge Frisch. Zur konkreten Investsumme im Ortsnetz gab er keine Auskunft. "Wir investieren Jahr für Jahr bis zu vier Milliarden Euro in den Netzausbau in Deutschland. Das ist mehr als jeder Wettbewerber. So treiben wir auch in Reichenbach die Digitalisierung voran," erklärte Telekom-Regionalmanagerin Conny Wiegand.

Ausgenommen vom aktuellen Ausbau ist allerdings das Reichenbacher Stadtzentrum. Dafür stehe laut Frisch die Entscheidung der Bundesnetzagentur aus. Neben der Telekom sind auch andere Anbieter wie Primacom, Kabel Deutschland oder Vodafone in Reichenbach aktiv. "Wenn wir den Zuschlag bekommen, können wir das Netz dort aber bis 2018 ausbauen", so Frisch.

Parallel dazu läuft die Planung des Vogtlandkreises zum ergänzenden Ausbau des Breitbandnetzes. Dort, wo die Betreiber das Netz nicht wirtschaftlich ausbauen können, übernimmt das der Landkreis dank Fördergeld von Bund und Land. Wie Tobias Keller, Leiter des Büros des OB, sagte, seien die verschiedenen Ausbaugebiete genau aufeinander abgestimmt. Das Projekt des Vogtlandkreises werde 2018 realisiert.

"Ich bin froh, dass die Telekom den Eigenausbau erklärt hat. Schnelles Internet ist ein Standortfaktor, sowohl für die Industrie als auch für die Menschen, die hier wohnen oder hierherziehen wollen. Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom", erklärte Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU).

Stadt und Telekom unterzeichneten gestern eine Vereinbarung zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit beim Breitbandausbau. Dabei geht es um die rasche Erteilung von Genehmigungen und die Kommunikation mit den Bürgern in der Bau- phase.www.telekom.de/schneller