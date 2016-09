TÃ¶dlicher Unfall gibt Ermittlern RÃ¤tsel auf

Tödlicher Unfall gibt Ermittlern Rätsel auf

Eine Bremsspur führt zu dem Punkt, an dem zwei Männer in ihren Autowracks starben. Doch die Spur gab's schon vorher.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 14.09.2016



Reichenbach. Nach dem tödlichen Unfall am Sonntag auf der Reichenbacher Ortsumgehung gibt es jetzt eine überraschende Aussage der Polizei. Eine zunächst dem Unfall zugeordnete lange Bremsspur muss es bereits vor der Kollision der beiden Autos gegeben haben. "Die Spur gehört zu einem anderen (Unfall-)Geschehen auf der Fahrbahn", erklärte Polizeisprecherin Anett Münster auf Anfrage der "Freien Presse". "Irrtümlicherweise" seien die Ermittler am Unfallort auf den ersten Blick davon ausgegangen, dass der Reifenabrieb von jenem VW Golf stammte, der in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Ford Mondeo frontal zusammengestoßen war.

Aus diesem Grund wurde die Bremsspur auch bei der Spurensicherung farblich markiert. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen habe sich rasch herausgestellt, dass sie nicht ins Unfallgeschehen passt. "Uns ist es nicht möglich nachträglich zu ergründen, wann bzw. durch wen diese Spur auf der Fahrbahn entstanden ist", erklärt Münster.

Doch was bedeutet das? Warum musste an jener Stelle, wo der 26-jährige Golf-Fahrer und der 63-jährige Mondeo-Fahrer am Sonntag gegen 10.20 Uhr tödlich verunglückt sind, schon vorher jemand eine Gefahrenbremsung hinlegen? Gibt es auf der Reichenbacher Ortsumgehung eine gefährliche Stelle?

In der Unfallstatistik weist die Staatsstraße 289 keinerlei Auffälligkeiten auf. Vor der tödlichen Kollision vom vorigen Sonntag registrierte die Polizei in diesem Jahr einen eher harmlosen Unfall mit Sachschaden. Im Jahr 2015 gab es einen Unfall mit einem Leichtverletzten, bei dem Alkohol eine Rolle spielte, und einen Unfall mit einem Schwerverletzten. Bei zwei von diesen drei Fällen nennt die Polizei "unangepasste Geschwindigkeit" als Ursache.

Der schlimme Unfall vom Sonntag gibt der Polizei weiterhin Rätsel auf. Bislang seien noch keine detaillierteren Angaben zum Geschehen möglich, die Ursache ist unklar. Die Ermittler hoffen, dass Zeugenaussagen Licht ins Dunkel bringen.

Am Unfallort wurden Blumen abgelegt. Gestern traf sich unterhalb der Straße am Feldrand eine Gruppe junger Männer und Frauen, teils mit Babys, und stand fassungslos in der brennenden Nachmittagssonne. Es handelte sich um einen Freundeskreis, der auch über den Tod hinaus Zusammenhalt zeigt. Seit Kindheitstagen waren die jungen Leute mit dem 26-Jährigen befreundet, der im Wrack seines VW Golf ums Leben kam. Jetzt wollen sie den Hinterbliebenen beistehen.