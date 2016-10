Übungsalarm im Neuberinhaus treibt das Adrenalin in die Adern

75 Feuerwehrleute rückten am Montagabend am Reichenbacher Kulturtempel an. Simuliert wurde ein Brand mit Verletzten.

Von Gerd Betka

erschienen am 26.10.2016



Reichenbach. Ein Feuerwehreinsatz hat am Montagabend in Reichenbach für Aufsehen gesorgt. Die Weinholdstraße, über die aktuell eine innerstädtische Umleitung führt, wurde gesperrt. Auf der Fahrbahn vorm Neuberinhaus drängten sich Löschfahrzeuge mit Blaulicht, auch die Drehleiter war dabei. Bei diesem Anblick rutschte manchem das Herz in die Hosentasche: Ein Feuer im Stammhaus der Vogtland Kultur GmbH? Im sozialen Netzwerk Facebook war sogar von einem Großbrand die Rede. Alles war aber, zum Glück, nur eine Übung.

"Wir haben ein Szenario genommen, das es anderswo real gegeben hat. Vorbild war ein Feuerwehreinsatz aus dem Jahr 1996 im Schauspielhaus Dresden. Da hatte es beim Stück 'Der Dieb von Bagdad' nach einen pyrotechnischen Effekt zu brennen begonnen", erklärte Stadtwehrleiter Michael Mittag. Angepasst für das Neuberinhaus hieß das: Feuer beim "Bühnentalk". Die Brandmeldeanlage schlug an.

17.50 Uhr wurde Alarm ausgelöst. "Bestätigter Brand im Neuberinhaus. Es gibt Verletzte", lautete die Meldung, die den Einsatzkräften das Adrenalin in die Adern trieb. Rund 75 Feuerwehrleute der Wache Reichenbach und der Ortsfeuerwehren von Friesen, Rotschau, Brunn und Schneidenbach rückten mit ihren Löschfahrzeugen an. Vom Übungscharakter erfuhren sie erst vor Ort.

Angenommen wurden, ausgehend von 66 verkauften Tickets, zehn verletzte und vermisste Personen. Darunter Bühnentechniker, die versucht hatten, den Schaden zu begrenzen, und acht Besucher, die in der aufkommenden Panik gestürzt waren, sich den Fuß brachen oder sich im Haus verirrten. Fünf Kameraden des THW Reichenbach wirkten dabei mit und fünf Puppen.

"Die Beteiligten haben viel Engagement gezeigt. Das Übungsziel wurde erfüllt", urteilt Michael Mittag. Überprüft wurde dabei unter anderem, wie schnell man Wasser ranbekommt, wie man die Kommunikation untereinander aufbaut und wie man die Suche in den Räumen des verwinkelten Hauses organisiert. Festgehalten habe man auch Kleinigkeiten, die verbessert werden müssen. Beispielsweise sei es im dunklen Hinterbühnenbereich schwer, den Rückweg zu finden. Eine an der Tür befestigte Sicherheitsleine sei hier die Lösung. Und die Außenwachen müssten noch Objektkenntnis trainieren. Ausgehend von einer Karte den richtigen Raum zu finden, sei nicht so einfach gewesen. 19.45 Uhr war die Übung abgeschlossen. Eine Stunde später waren alle Einsatzkräfte wieder in den einzelnen Wachen, sagt Mittag.

Der Stadtwehrleiter hat zugleich für alle Bürger einen Rat, sollten sie einmal real beim Besuch einer Veranstaltung in eine solchen Situation kommen: "Ruhe bewahren, Hinweisen Folge leisten und geordnet zu einem Ausgang gehen. Die Häuser sind so sicher, dass alle rauskommen." Die meisten Verletzungen entstünden in Panik an Nadelöhren wie Türen und Treppen.