Vogtland Philharmonie spielt für Menschen mit Handicap

Der Erlös wird für die Sanierung des Montessori-Hauses sowie für ein Haus für Menschen mit Prader-Willi-Syndrom genutzt. Ein Star des Abends im Neuberinhaus freute sich über besonderen Lohn.

Von Petra Steps

Reichenbach. Eine hochkarätig besetzte Veranstaltung haben die rund 450 Besucher des 26. Wohltätigkeitskonzertes des Lebenshilfe-Vereins am Samstag im Reichenbacher Neuberinhaus erlebt. Die Vogtland Philharmonie unter Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraas sowie die Solisten Jeannette Wernecke und Adoro-Star Nico Müller, ein gebürtiger Rodewischer, waren dafür die Garanten. Müller hatte einst seine musikalische Ausbildung an der Musikschule Vogtland in den Fächern Gesang, Klavier und Akkordeon begonnen.

Der Lebenshilfe-Vorstandsvorsitzende Torsten Stolpmann begrüßte zu Beginn die Freunde, Förderer und Mitarbeiter der Lebenshilfe und dankte allen Beteiligten für das besondere Konzert: "Ich habe lange Zeit nicht geglaubt, dass wir hier wirklich zwei absolute Ausnahmetalente erleben können." Stolpmann zitierte zudem einen unbekannten Autoren: "Hoffnung ist der Glaube an den Eintritt des Unmöglichen."

Mit knapp 500 Beschäftigten ist die Lebenshilfe einer der größten Arbeitgeber in Reichenbach und Heimat für Menschen mit Handicap.

Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) bescheinigte dem Wohlfahrtsverein, dass er Menschen in den Mittelpunkt rückt, "die sonst nicht im Fokus unserer Betrachtung stehen. Die Lebenshilfe bietet dafür Möglichkeiten vom Kindergarten bis zum Rentenalter. Dazu bedarf es Geld." Auf diese Weise machte er den Sinn des Konzertes deutlich. Den Spendenzweck mit Kulturgenuss zu verbinden, sei ein schöner Nebeneffekt.

Die Konzert-Einnahmen dienen in diesem Jahr der Sanierung des Montessori-Hauses sowie als Eigenmittel für den Bau des Hauses für Menschen mit der Erbkrankheit Prader-Willi-Syndrom.

Auf dem Programm stand eine Auswahl bekannter Musical- und Filmmelodien. Nach dem schwungvollen Auftakt mit "Missison: Impossible" sang der Tenor Nico Müller "You raise me up". Einen ersten Höhepunkt erlebten die Besucher beim Duett "Totale Finsternis" aus "Tanz der Vampire", bekannt auch als Bonnie-Taylor-Song "Total Eclipse of the Heart". Dem gebürtigen Vogtländer Nico Müller sah man an, dass er kein richtiger Vampir ist, als er den Biss in den Hals seiner Gesangspartnerin fast lächelnd andeutete. Die Begeisterung des Publikums kannte keine Grenzen.

Der zweite Teil startete mit der Titelmelodie des James-Bond-Films "Spectre". Noch mehr entfalten konnte sich die Philharmonie bei "Aladdin", der Musik zum Walt-Disney-Klassiker. Den krönenden Abschluss bildeten Ausschnitte aus Andrew Lloyd Webbers erfolgreichstem Musical aller Zeiten, "Das Phantom der Oper. Dabei brillierte Jeannette Wernecke als Christine mit "Denk an mich", während Nico Müller als Phantom die "Musik der Nacht" beschwor. Nach dem Duett von Phantom und Sängerin brandete Beifall auf. Die Musiker ließen sich nicht lange bitten. Das Orchester spielte mit sichtlicher Freude den "Real Chicken"-Song als Zugabe und leitete den endgültigen Schluss mit "Time to say good bye" ein. Die Zuschauer erhoben sich, Ovationen begleiteten das Konzertende.

Nico Müller danach: "Ich freue mich ganz besonders, dieses Konzert für die Lebenshilfe Reichenbach mitgestaltet zu haben. Es gibt nichts Schöneres, als diese Einrichtungen zu unterstützen. Und das Lächeln der Lebenshilfe-Besucher aus den ersten Reihen ist ein besonderer Lohn. Dafür bedanke ich mich." Er wird am am 22. und 23. April erneut im Vogtland zu erleben sein. Dann gibt er Solokonzerte in der Klingenthaler Rundkirche.