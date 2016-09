Vogtland-Traudel schweigt fÃ¼r immer

Vogtland-Traudel schweigt für immer

Reichenbacher Original, couragierte Kämpferin für den Vogtlandkreis, Geschäftsfrau mit Herz und Schnauze: Traudel Albert ist 77-jährig verstorben.

Von Ulrich Riedel und Gerd Möckel

erschienen am 24.09.2016



Reichenbach. Als im Sommer 2002 den Menschen an der Elbe das Wasser bis zum Hals stand, packte die Reichenbacherin Traudel Albert ihr Auto mit Lebensmitteln voll und fuhr schnurstracks nach Heidenau. Sie versorgte eine vom Hochwasser betroffene Hausgemeinschaft mit dem Nötigsten und rührte die Menschen dort zutiefst. "Sie haben uns in großer Not geholfen", bedankten sich die Heidenauer später für das schöne Gefühl, die Solidarität völlig fremder Menschen spüren zu dürfen. Eine spontane, zupackende Aktion, die exemplarisch für Traudel Albert steht. Am Dienstag ist sie zu Hause nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben.

Traudel Albert war zu Lebzeiten das, was man ein Original nennt. Mit Herz und Schnauze mischte sich die Friseuse in die Kommunalpolitik ein, griff mit sicherem Gefühl die Wünsche und Forderungen der kleinen Leute auf. Politikern und Verwaltung machte sie Beine.

Für immer wird Traudel Albert eng verbunden sein mit der Bildung des Vogtlandkreises. Denn während die seinerzeit handelnden politischen Akteure im Vogtland Gebiete und Pöstchen für Göltzsch- und Elstertalkreis aufgeteilt hatten, brachte Traudel Alberts Protestaufruf den Stein ins Rollen. Nach der ersten Demo am 6. Juni 1994 ging es rasant voran: Erst kippten die Spitzen des Kreises Reichenbach um, dann sammelte die legendäre Bürgerinitiative Vogtlandkreis in drei Monaten mehr als 40.000 Unterschriften für jene Struktur, die den Weg zur Einheit des Vogtlandes ebnete. Schließlich stoppte der Sächsische Verfassungsgerichtshof die Kreisreform.

Die inzwischen zur Vogtland-Traudel avancierte Reichenbacherin mit Wurzeln in Frankfurt am Main blieb eine starke Stimme des Volkes. Schon 2004 kritisierte sie in einem Gastkommentar für die "Freie Presse" den planlosen Abbruch alter Häuser - ein Thema, das heute aktueller ist denn je. Doch zuletzt war es ruhig geworden um Vogtland-Traudel. Mancher Konservative hat ihr nie verziehen, dass die Bürgerinitiative dem damaligen Ministerpräsidenten Biedenkopf arg zusetzte. "König Kurt" wurde auf dem Reichenbacher Markt ausgepfiffen.

Autoritäten gab es für Traudel Albert nicht. Wohl aber Persönlichkeiten wie Prinz Albert, der vor vier Jahren verstorbene Enkel des letzten sächsischen Königs. Mit dem Wettiner hatte die Reichenbacherin einen engen Verbündeten, wenn es um die Bewahrung des kulturellen Erbes der Region ging - unter anderem in einer von Prinz Albert geleiteten Studiengruppe für sächsische Geschichte oder auch auf Textil-Symposien in der Reichenbacher Tex, für deren Erhalt sich Traudel Albert stets stark machte.

"Zukunft braucht Herkunft", hatte sie stets betont und dabei auch unkonventionelle Wege beschritten: Um auf ein von Prinz Albert herausgegebenes Buch zur textilen Geschichte Deutschlands und speziell Reichenbachs schnell über die Presse aufmerksam zu machen, schrieb sie ihre Gedanken dazu bei einem Gaststättenbesuch flugs auf eine Serviette. Selbst wenn es streitbare Thesen waren, die sie zu Papier brachte; ihre Empörung, ihre Begeisterung waren stets echt. Und sie hatte einen Charme, der fehlen wird.

Traudel Albert hinterlässt Ehemann Tilo, die Kinder Conny und Matthias sowie fünf Enkel.