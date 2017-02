Wechsel bei der Feuerwehr: Weck-Brüder jetzt an der Spitze

Michael Mittag gibt nach elf Jahren das Amt des Stadtwehrleiters ab. Alle betonen den Wert der Kameradschaft. Wie geht es weiter in Reichenbach?

Von Petra Steps

erschienen am 13.02.2017



Reichenbach. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach hat am Freitagabend eine neue Wehrleitung gewählt. Dafür stellten sich Reichenbachs Wachenleiter Thomas Weck als Stadtwehrleiter und der bisherige Stellvertreter Christian Weck als Stellvertreter zur Wahl. Ein weiterer Kandidat aus Mylau hatte im Vorfeld seine Bereitschaft zurückgezogen. Von 189 anwesenden Wahlberechtigten erhielt Thomas Weck 166 Stimmen, sein Bruder 167.

Stadtwehrleiter Michael Mittag war nicht mehr angetreten. Der 56-Jährige hatte seit seiner Aufnahme in die Feuerwehr 1980 immer Leitungsfunktionen inne, zuletzt elf Jahre als Stadtwehrleiter. Dabei hat er sich stetig qualifiziert und ist bis zum Brandinspektor aufgestiegen.

Eines seiner großen Ziele sei der Bau der Reichenbacher Feuerwache gewesen. "Ich war am 17. Januar 1990 das erste Mal in Nordhorn und habe die Wache gesehen. Von da an war der Neubau in Reichenbach mein Wunsch. Der Weg hierhin war lang und steinig", blickte er zurück.

Die Erinnerungen an das Einsatzgeschehen prägen vor allem positive Momente, bei denen die Feuerwehr helfen und Leben retten konnten und die Kameraden heil vom Einsatz zurückkehrten. "Ich bin dankbar für die Zeit und hoffe, dass auch künftig das kameradschaftliche Denken überwiegt, der Respekt voreinander bleibt und wir die Gemeinschaft nach außen tragen", wünscht er. Sein Verzicht auf Leitungsfunktionen bedeute nicht den Austritt aus der Wehr. Auch beruflich gebe es für den Brandschutz-Mitarbeiter der Stadtverwaltung vielfältige Berührungspunkte. Bis zur Berufung der neuen Wehrleitung zur Stadtratssitzung am 6. März bleibt Michael Mittag im Amt.

Der künftige Stadtwehrleiter Thomas Weck ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der 38-Jährige arbeitet als Metallbaumeister bei Orba-Lift - einem feuerwehrfreundlichen Unternehmen, wie er versicherte. Seit sechs Jahren leitet er die Reichenbacher Wache, vorher war er fünf Jahre Wachenleiter der Wache II in Oberreichenbach, die gemeinsam mit den anderen beiden Wachen zu einer verschmolz.

Seine Aufgabe sieht er darin, die Wehr zusammenzuhalten. In Zusammenarbeit mit der Wehrleitung, der Vertreter aus allen sieben Wachen angehören, werde er alles für die Einsatzfähigkeit planen. Dazu gehören Material und Ausrüstung genauso wie die gute Ausbildung. "Ich möchte auch gern gesellschaftlichen Problemen entgegenwirken, denn die Bereitschaft zu freiwilliger Tätigkeit ohne Vergütung sinkt. Dafür wollen wir mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten", erklärte er. Eines der nächsten Ziele ist die Ersatzbeschaffung für die Drehleiter, die ins Jahr 2018 verschoben wurde.

Christian Weck ist 46 Jahre alt und war nach dem plötzlichen Tod von Frank Nowak zuerst kommissarisch und seit 2015 als gewählter Stellvertreter des Stadtwehrleiters tätig. Seit 2005 arbeitet der gelernte Landmaschinen- und Traktorenschlosser als hauptamtlicher Gerätewart bei der Reichenbacher Wehr. Er kam über die Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst und ist fast durchgängig aktiv dabei gewesen. In seinen Aufgabenbereich fällt vor allem die Organisation der Ausbildung. Dabei will er die gesamte Wehrleitung einbeziehen.

Eine anstehende Aufgabe sei auch die vollständige Integration der Wehren aus Mylau und Obermylau. "Das ist nicht nur eine Übernahme und mit der gemeinsamen Satzung getan", erklärte er. Die bestehenden Wachen sollen am Leben erhalten werden, damit die Feuerwehr auch tagsüber die Einsatzstärke sichern kann. Angesichts der wenigen Schüler in Reichenbach, die künftig in die Wehr nachrücken können, sehe er große Probleme auf die Feuerwehren zukommen. Deshalb müsse unnötige Arbeit, wie sie beim Fehlalarm entsteht, minimiert werden.

Lesen Sie dazu in der Dienstag-Ausgabe der "Freien Presse", was die Reichenbacher Feuerwehrleute 2016 geleistet haben und welche Probleme zu lösen sind.