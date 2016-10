Wer über Trafos redet, redet über uns

Neumark: SBG-Chef Wolfgang Keßler hört auf - Im Interview redet er über Lohn und Brot, top DDR-Trafos, Sofia und einen frühen Triumph

erschienen am 22.10.2016



Wolfgang Keßler hat das Transformatoren-Abc von der Pike auf gelernt. Sein Name ist untrennbar mit dem Aufstieg des zur Regensburger SBG-SMIT-Gruppe gehörenden Neumarker Transformatorenbaus verbunden. 1993 auf der grünen Wiese gebaut, zählt SBG heute 370 Mitarbeiter. Am Ende des Jahres geht der 67-Jährige als Geschäftsführer eines Marktführers in den Ruhestand. Gerd Möckel hat den Reichenbacher zu einer Bilanz befragt, die auch ganz nach dem Geschmack eines sächsischen Königs gewesen wäre.

Freie Presse: Herr Keßler, wenn Sie auf alles zurückblicken, was war Ihr größtes Glück?

Wolfgang Keßler: Allgemein gesehen: Ich gehöre zu einer beschenkten Generation. Wir haben nach langer Zeit als erste nicht mehr erfahren müssen, was Krieg bedeutet. Dieser Glücksumstand ist nicht deutlich genug herauszustellen. Und dann bin ich froh, dass wir mit Erwin Birbacher einen geeigneten Nachfolger haben. Wir stecken gerade in der Planung fürs nächste Jahr und in der mittelfristigen Planung bis 2022. Er ist ja dann auch für unseren Produktionsstandort in Malaysia verantwortlich. Wir haben strategisch weiter ehrgeizige Ziele.

So ein Nachfolger fällt ja nicht vom Himmel, wie geht sowas?

Ich kannte ihn schon länger und habe ihn vor zwei Jahren von Siemens geholt. Er war da für das Trafogeschäft verantwortlich. Ich wusste natürlich, was ich tue. Es geht ja hier nicht nur um gute Geschäfte. Es geht darum, Arbeit in die Region zu holen. Schauen Sie, SBG Neumark ist für mehr als 600 Menschen direkt und indirekt Arbeitgeber. Ein Beispiel ist die Tischlerei Oertel, die für uns alle Holzteile baut. Da arbeiten 30 Leute im Dreischichtbetrieb ausschließlich für uns. Andere Beispiele sind WS Metallbau Heinsdorf oder Metallbau Heckel Lengenfeld oder Fissek Obermylau. All das muss die Geschäftsführung natürlich im Blick haben. Es geht um Brot und Butter für unsere Leute.

Das klingt gut. Sie beschäftigen aber auch Leiharbeiter. Auch die kommen aus der Region.

Ich sehe da ein Missverständnis. Das hat mit Ausbeutung nichts zu tun. Wir beschäftigen bis zu 100 Leiharbeiter, das ist richtig. Richtig ist auch, nach wenigen Monaten verdienen sie so viel wie Stammkräfte, und da profitieren einige. Wer gut ist, den übernehmen wir gern. Wir brauchen Leiharbeit aber als Instrument. Als vor vier Jahren die Vergütung für erneuerbare Energien wegfiel, hatte das für uns extreme Folgen. Aber wir mussten keine Stammkräfte entlassen. Man sollte nicht vergessen, dass wir auf einem harten Markt erfolgreich sind. Und das mit vergleichsweise hohen Arbeitskosten. In der Türkei, in Polen oder Bulgarien verdient ein Arbeiter 400 bis 700 Euro. Bei uns 2800 Euro. Anders ausgedrückt: Im Vergleich zu 1994, dem ersten vollen Produktionsjahr in Neumark, haben wir unseren Ausstoß um den Faktor 3,5 gesteigert. Beim Personal liegen wir aber nur bei Faktor 1,5, mit Leiharbeitern bei 2,2. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine wahnsinnige Produktivitätssteigerung - das bleibt unsere Stellschraube für den Erfolg.

Inwiefern?

Wir haben unsere mittelfristigen Strategieziele bereits weit übertroffen, generieren mehr Volumen, mehr Ergebnis. Dieses Jahr liegen wir mit 135 Millionen Umsatz bei zehn Prozent Ergebnis. Diesen Wachstumskurs halten wir. Allerdings wird der Platz für neue Fertigung knapp. Wir sind am Anschlag und haben bereits externe Lagerhallen angemietet. Jetzt beantragen wir die Aufhebung des alten Bebauungsplanes für den Standort. Wir wollen hier enger bebauen dürfen.

Klingt so, als ob Sie gerade bei SBG Neumark anfangen.

Stimmt auch irgendwie. Ich habe einen Beratervertrag fürs nächste Jahr. Ich arbeite nach wie vor gern.

Ich kenne Leute, die sehnen sich mit Mitte 50 nach der Rente.

Für mich war Arbeit nie belastend oder ein Zeitfresser. Wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf, und es geht los. Ich nehme Aufgaben an, überlege, was zu tun ist. Ich weiß, was ich zu machen habe, das andere delegiere ich. Ich komme mir nicht wie im Hamsterrad vor. Was Burnout ist, weiß ich nicht. Ich gehe ins Bett, und drei Minuten später schlafe ich ein. Vielleicht habe ich Antrieb und Gelassenheit von meiner Mutter geerbt, sie wird bald Hundert - in guter Verfassung.

Apropos. Ihre Eltern haben einst in Reichenbach ein großes Unternehmen geführt. Dort, wo zu DDR-Zeiten der Trafobau war.

Ja, an der Unteren Dunkelgasse. Dort steht heute noch ein Teil der Gebäude, in denen 1958 das Trafowerk eingezogen ist. Die Halle an der Burgstraße, in der 1947 alles angefangen hatte, war zu klein geworden. An der Dunkelgasse hatte meine Familie eine Textilveredlung. Mein Vater wurde 1953 enteignet. Angefangen hatte alles mit einer Färberei, gegründet 1835 von meinem Ur-Ur-Großvater. Er hat dort 1840 die erste nach dem Watt-Prinzip arbeitende Dampfmaschine Sachsens aufgestellt. Zur Maschinenweihe war der sächsische König da. Später bauten meine Vorfahren die Fabrikhallen, in denen ich 1964 parallel zur Oberschule Trafobauer gelernt habe. Wir haben also damals Abi gemacht und gleichzeitig einen Beruf gelernt. Ich kann nur sagen, ich hatte in beiden Fällen super Fachlehrer. Dort habe ich das gelernt, auf das ich aufbauen konnte.

Wie ging's dann weiter?

Ich bin vom Trafowerk zum Studium an die TU Dresden delegiert worden. Meine Ingenieurarbeit habe ich bei Horst Metzner im Trafowerk geschrieben. Metzner, der nach der Wende die Kontakte zum Starkstromgerätebau Regensburg geknüpft hat, war damals Chef der Abteilung Entwicklung und Konstruktion. Er war ein toller Mann, der viel wusste und das teilte. Mir fallen da noch andere Namen ein, Martens und Schrott etwa. Reichenbach war in den 70er und 80er Jahren mit weltmarktfähigen Trafos exportorientiert. In Schweden hatten wir 13 Prozent Marktanteil, haben in die BRD, nach Griechenland und Thailand geliefert. Wir waren ein Betrieb mit 39 Liegenschaften in ganz Sachsen. Wer sagt, die ganze DDR-Wirtschaft war marode - stimmt nicht. Die Regensburger haben schon früh gesagt: Ihr wisst wenigstens, wovon ihr sprecht. Mit diesen Wurzeln gelang die Transformation in die Marktwirtschaft.

Es gab ja noch mehr solcher Betriebe in der Region, die haben's nicht geschafft. Warum?

Schwierig. Der Kesselbau hatte zuletzt keinen Vertrieb in Neumark, war ferngesteuert und hatte nicht das Ohr beim Kunden. Nema hatte ein zu zersplittertes Produktprofil. Wir haben uns konsequent von allen Nebenprodukten wie Schweißmaschinen oder Trockentransformatoren getrennt. Dafür hätten wir neue Vertriebskanäle erschließen müssen und wären einer von vielen gewesen. Wir haben gesagt: Öltransformatoren, und die richtig. Und das funktioniert. Wir sind heute beim größten deutschen Hersteller von Windenergieanlagen Lieferant Nummer eins. Enercon bezieht die Hälfte seiner Transformatoren von uns. Wenn heute in Europa über Trafos geredet wird, redet man auch über Neumark. Und wenn ich über Neumark rede, vergesse ich nie die Anfänge in Reichenbach.

Was haben Sie denn damals im Trafowerk Reichenbach eigentlich konkret gemacht?

Nach dem Studium habe ich einige Jahre lang erfolgreich Trafos berechnet. Dann wurde ich auserkoren, technische Standards für die Entwicklung einer Einheitsreihe von Transformatoren für den Ostblock zu formulieren, herauskommen sollte also quasi ein Produkt für alle Länder des RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe). Dafür gab's eine Arbeitsgruppe, ich war verantwortlich für den DDR-Beitrag.

Und, kam der Transformator?

Nein, das ganze ist im Analysestadium abgebrochen worden. Eine Standardisierung war nicht möglich. Aus verschiedenen Gründen. Wir in der DDR zum Beispiel hatten schon halbautomatisch produziert, während in Rumänien die Wicklungen von acht Frauen um den Magnetkern gelegt wurden. Es war wie so vieles damals; gut gewollt, aber nicht zu machen.

Wie ging's für Sie weiter?

Dann war ich sechs Jahre im Ausland. Mit der ganzen Familie in Bulgarien, in Sofia. Unsere Kinder sind dort in eine russische Schule gegangen. Ich habe für den DDR-Außenhandel gearbeitet, war verantwortlich in der Abteilung Export/Import von Erzeugnissen der Starkstromtechnik. Das waren Milliardenumsätze. Außerdem war ich zuständig für den Bau von elf bulgarischen Umspannwerken. Das war eine spannende Zeit. 1984 habe ich wieder in Reichenbach angefangen, als Prokurist und Vertriebsleiter.

Warum ging's dann doch zurück ins Vogtland?

Ich bin zwar Kosmopolit, aber dennoch auch bodenständig. Sie dürfen auch die Zeit nicht vergessen. Wie heißt es: Lieber ein kleiner König als ein großer Knecht. So sind wir zurück nach Reichenbach, den halben Ostblock hatten wir ja schon gesehen, viel mehr ging nicht.

Wo haben Sie eigentlich Ihre Frau kennengelernt?

Beim Bergrennen in Mühlwand, am 5. Oktober 1966. Sie hatte ein Kleid an, da waren die Beatles drauf. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat, aber ich habe an diesem Tag das Rennen gemacht. Ich hab sie auf meiner 150er ES nach Hause gefahren. Sie hat später bei Nema als Justiziarin gearbeitet. Sie ist heute noch Anwältin, Ende des Jahres hört auch sie auf.

Kein bisschen Panik?

Nein. Wir beide haben genügend Interessen. Ich zum Beispiel spiele Volleyball in der Weinholdturnhalle. Außerdem sehen wir regelmäßig unsere Töchter und die Enkel. Eine Tochter lebt in England, wenn wir mit der ganzen Family Urlaub machen, herrlich. Die Enkel sprechen Englisch und Deutsch mit vogtländischem Einschlag. Außerdem haben wir unsere Freundeskreise. Ich bin auch noch mit einigen aus der EOS-Zeit eng befreundet. Aus allen ist etwas geworden; Arzt, Geschäftsführer, Chemiker. Wir alle hatten damals eine tolle Ausbildung. Und uns eint noch etwas. Alle sind noch mit der ersten Frau verheiratet. Alle führen ein erfülltes Leben.