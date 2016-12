Wolfsbotschafter: Politiker reden den Bürgern nach dem Maul

Der Reichenbacher Claus Hermann hält Forderungen nach Wolfstötungen für Populismus postfaktischer Natur

erschienen am 31.12.2016



Der Reichenbacher Nabu-Wolfsbotschafter und Wolfsbeauftragte des Vogtlandkreises nimmt im Interview Stellung zur jüngst aufgeflammten Diskussion um den Wolf. Die Fakten, sagt Claus Hermann im Hinblick unter anderem auf die Dresdner Resolution von CDU und CSU, sprechen eine eindeutige Sprache. Gerd Möckel hat den Botschafter im Wolfserwartungsland Vogtland getroffen.

Freie Presse: Herr Hermann, gibt es schon Wölfe im Vogtland?

Claus Hermann: Nein. Wir sind weiter offiziell als Wolfserwartungsland eingestuft.

Also abwarten, was passiert.

Nein. Wir haben schon vor langer Zeit Vorkehrungen getroffen und zum Beispiel mit Nutztierhaltern gesprochen und sie über Schutzmaßnahmen aufgeklärt. Inzwischen haben bereits einige Halter Fördermöglichkeiten genutzt und im Wolfsmanagementplan Sachsen empfohlene Schutzmaßnahmen ergriffen.

Das ist gegenwärtig ja der Punkt. Nach Berichten jüngst über von Wölfen getötete Schafe im ostsächsischen Cunnewitz haben CDU- und CSU-Politiker in der Dresdner Resolution die gezielte Tötung von sogenannten Problemwölfen gefordert. Ein Landrat forderte gar die Tötung des ganzen Rudels.

Diese Forderungen sind für alle, die sich für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wolf und Mensch einsetzen, respektlos. Noch dazu geäußert von Leuten wie den Sprechern von CDU/CSU, die sich zum Thema nur einseitig informieren. Sie reden mit postfaktischen Bad News Bürgern nach dem Maul und lassen dabei kein Klischee aus. Noch dazu wird bei diesem Populismus kein Wort darüber verloren, welch guten Ruf der sächsische Wolfsmanagementplan international genießt. Wir sind auch für viele Bundesländer beispielgebend. Man beschwört einen überwunden geglaubten, aus weniger aufgeklärten Epochen stammenden Zeitgeist.

Das klingt alles gut, aber im Postfaktischen zählen ja letztendlich auch nur die Fakten.

Und die sprechen für ein erfolgreiches Wolfsmanagement mit seiner praktizierten Natur- und Umweltbildung bis hin zu Schutzmaßnahmen für Nutztierhalter. Der Fall von Cunnewitz, der gern populistisch ausgeschlachtet wird, spricht nicht gegen das Management, sondern dafür. Die Schafe dort waren nämlich nicht ausreichend geschützt. Das lädt den Wolf ein. Wir empfehlen - den geförderten - Einsatz von Elektrozäunen mit sachgerechtem Flatterbandaufsatz. Diesen Schutz hat in Sachsen bisher kein Wolf überwunden. Die Berichte über Cunnewitz erwecken also einen Eindruck, der nicht die Wirklichkeit abbildet. Auf die Anzahl der Wolfsterritorien bezogen ist die Anzahl von Nutztierschäden im Vergleich zu den beiden Vorjahren sogar gesunken. Fazit: Wer richtig schützt, lädt den Wolf nicht erst ein, sich ein leichtes Opfer zu suchen. Hundertprozentigen Schutz gibt es freilich nicht. Aber Erfahrungen aus Ländern, aus denen der Wolf nie verschwunden war, zeigen, dass die Haltung von Weidetieren in Wolfsgebieten möglich ist.

Einige Halter in Sachsen sehen das offenbar anders. In Bautzen hat es sogar eine Demo gegen die Ausbreitung des Wolfs mit der Forderung gegeben, den Schutzstatus des Tiers herabzusetzen.

Solche Proteste tun weh. Aber ich kann das verstehen. Viele Halter stehen auch ohne den Wolf mit dem Rücken zur Wand: Niedrige Marktpreise für Wolle, Milch ist ein Nischenprodukt, Lammfleisch deckt nur 50 Prozent der Betriebskosten, ökologische Landschaftspflege wird nicht angemessen honoriert, dazu bei sinkenden Einkommen hohe Kosten, Auflagen und Vorschriften - die daraus resultierende Ohnmacht vieler Halter findet jetzt im Wolf ein Ventil und ein leichtes Opfer. Aber der Wolf ist wie gesagt nicht das Hauptproblem der Halter.

Das wird den Konflikt nicht befrieden, haben Sie eine Lösung?

Dazu gehört auch eine angemessene Honorierung der ökologischen Landschaftspflege, die zum Beispiel von Schäfern geleistet wird. Außerdem müsste ein Umdenken stattfinden, generell. Weg von monetär geprägten Handlungsweisen hin zu einem tiefen Verständnis vom alternativlosen Miteinander von Mensch und Natur. In den USA verdient man damit sogar schon wieder Geld. Da gibt es Gütesiegel auf Lebensmittel und andere Produkte, die beutegreiferfreundlich erzeugt wurden. Also im Einklang mit der Natur, zu der Beutegreifer wie Wolf und Luchs gehören. Das sollten sich Nutztierhalter hierzulande vor Augen halten. Wir brauchen auch mehr Bildungsprojekte und gut informierte Politiker, keine Populisten. Die Ängste der Menschen nehmen wir ernst, dazu muss sachlich diskutiert werden.

Nicht wenige befürchten eine ausufernde Ausbreitung des Wolfs, die auch zur Bedrohung gut gesicherter Nutztiere und auch für Menschen werden könnte. Ist da eine gezielte Bejagung nicht doch sinnvoll?

Auch diese Ängste sind ernstzunehmen. Es gibt Erkenntnisse aus internationalen Wolfsgebieten, wonach der beste Schutz ein umfassender Herdenschutz ist. Die Höhe der Schäden korreliert da mit dem Ausmaß der Schutzmaßnahmen, nicht mit der Anzahl der Wölfe in einem Territorium. Die Wolfsdichte reguliert sich über die Verfügbarkeit von Beutetieren. In Teilen Sachsens ist die Wilddichte vergleichsweise hoch, deshalb gibt es dort mehr Wölfe. Das Nahrungsangebot und dessen Verfügbarkeit sind die entscheidende Kriterien. Um Menschen machen Wölfe nach wie vor einen großen Bogen. Nur wenn ein Tier - beispielsweise - angefüttert wird, verliert es seine Scheu. Dann ist auch jetzt schon ein Abschuss möglich.

Wie geht's eigentlich für den Wolfsbotschafter 2017 weiter?

Mit vielen Aufklärungsveranstaltungen; auch an vogtländischen Schulen. Ich bin auch gespannt, wie die Belegarbeit von drei Zwölftklässlern zur Rückkehr des Wolfes in die Region ausfällt. Wir vogtländischen Wolfsbeauftragten - insgesamt sind wir fünf - hatten dafür die Fachbetreuung inne.