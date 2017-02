Zwei Personen auf Gleisen der Göltzschtalbrücke unterwegs - Leichtsinn führt zu Zugverspätungen

erschienen am 15.02.2017



Netzschkau/Reichenbach/V. Ein Paar aus Tschechien hat sich am Dienstagnachmittag in Lebensgefahr gebracht. Zudem verschuldeten sie mehrere Zugverspätungen. Nach Angaben der Bundespolizei waren der Mann und die Frau im Gleisbereich der Göltzschtalbrücke unterwegs. Ein Lokführer hatte die beiden entdeckt und die Beamten informiert, die daraufhin die Bahnstrecke sperrten.

Unter anderem kam ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz, um nach dem Paar zu suchen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung fanden die Polizisten schließlich die beiden in der Nähe der Gleise. Die 51-jährige Frau und ihr 54-jähriger Begleiter gaben an, sich auf die Brücke begeben zu haben, um zur Weiterreise nach Tschechien zu einem Bahnhof zu gelangen.

Beide erhielten wegen dieser Ordnungswidrigkeit eine Anzeige. Drei Züge verspäteten sich durch die etwa halbstündige Streckensperrung um insgesamt 63 Minuten, teilten die Beamten mit. (fp)