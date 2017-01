100.000 Euro Sachschaden bei Brand in Glauchau

erschienen am 19.01.2017



Glauchau. Bei einem Brand am Donnerstagmorgen in Glauchau ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Am Elsternsteig standen gegen 8.45 Uhr ein Nebengebäude und ein Carport samt abgestellter Fahrzeuge in Flammen. Ein dort befindliches Wohnhaus wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. (fp)