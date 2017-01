21-Jähriger bei Schlägerei in Meerane am Kopf verletzt - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 04.01.2017



Meerane. Bei einer Schlägerei in Meerane ist ein 21-jähriger Syrer am Kopf verletzt worden und musste im Krankenhaus behandeln werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es in der Silvesternacht gegen 0.30 Uhrauf dem Teichplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten. Die derzeitigen Ermittlungen deuten den Angaben nach auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund hin.

Die Kriminalpolizei in Zwickau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0375 4284480. (fp)