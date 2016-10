Ausbau auf vier Fahrstreifen: Heiße Spur oder falsche Fährte?

Die B 175 wird vierspurig - jedenfalls auf einem kleinen Stück beim VW-Werk nördlich von Mosel. Dabei ist nicht sicher, ob die Straße hält, was sie verspricht.

Von Michael Stellner

erschienen am 19.10.2016



Zwickau/Glauchau. Wer in zwei Jahren nach dem Moseler Tunnel auf die B 175 einbiegt, dürfte sich fühlen wie auf einer kleinen Autobahn. Nagelneue Fahrbahn, vier Spuren, es geht bequem voran. Jedenfalls einen Kilometer lang. Dann ist es schon wieder vorbei mit der Ausbaustrecke. Grund: Durch Niederschindmaas und teilweise auch Glauchau führt die Bundesstraße nur zweispurig. Der jetzt begonnene vierspurige Ausbau der B 175 bei Mosel könnte ein Vorbote eines baldigen Ausbaus auf Glauchauer Flur sein. Aber ist er das wirklich?

Seit Jahren tritt die Planung auf der Stelle. Zwar liegt im Glauchauer Bereich längst ein Planfeststellungsverfahren in der Schublade, aber dagegen läuft eine Klage. Wie lange sich das Verfahren hinzieht, ist ungewiss. Befürworter des Ausbaus haben es daher als großen Erfolg gefeiert, dass es die B 175 im März 2016 in den Bundesverkehrswegeplan geschafft hatte, Kategorie: vordringlicher Bedarf. "Eine sehr gute Nachricht für die weitere Entwicklung des gesamten südwestsächsischen Raumes", lobte der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Carsten Körber (CDU) damals. Da müsste doch eigentlich der Ausbaubeginn bei Mosel gerade recht kommen, um Druck für den Weiterbau zu machen. Stattdessen übt man sich in Körbers Büro in Zurückhaltung. Der eigentliche Bundesverkehrswegeplan, sagt Körbers Büroleiter Sebastian Brückner, sei doch noch in der Feinabstimmung. Die jetzige Baustelle ist nicht Teil des großen Plans.

Was auf die Straße in Zukunft einmal zukommen soll, hat eine Wirkungsanalyse untersucht. Innerhalb von Glauchau rechnen die Planer mit bis zu 12.000 Fahrzeugen am Tag. Das wären 2000 mehr als bisher. Auf dem kurzen Teilstück bei Mosel, das derzeit gebaut wird, gehen sie dann von bis zu 10.000 Fahrzeugen aus. Bei der letzten Zählung 2010 rollten dort 7000 Fahrzeuge entlang. Für den Autobauer VW ist der Zubringer so wichtig, dass er sich an den Gesamtkosten von 17 Millionen Euro beteiligt. Autofahrer spüren vom zwei Jahre dauernden Ausbau indes recht wenig. Über eine Hilfsstraße nebenan läuft der Verkehr bisher recht flüssig.

Für das große Teilstück in Glauchau sind dann weitere 30,9 Millionen Euro Kosten vorgesehen. Nur wann das kommen wird, steht in den Sternen. Detailpläne gibt es im Landesamt für Straßenbau und Verkehr noch gar nicht. "Erst, wenn wir Rechtssicherheit haben, können wir in die Planungen zur Ausführung des Vorhabens einsteigen", sagt Sprecherin Isabel Siebert. Im Sommer hat die Behörde neuen Asphalt für 750.000 Euro aufbringen lassen. Das tut niemand, der mit einem baldigen Großumbau rechnet.