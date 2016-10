Das bestbewachte, leere Gebäude

Am Montag wird die Erstaufnahmeeinrichtung Meerane offiziell stillgelegt. Unbewohnt ist das Gebäude im Seiferitzer Schulweg schon seit einigen Wochen.

Von Julia Lappert

erschienen am 29.10.2016



Meerane. Im Voraus hätte sie sich viel mehr Sorgen gemacht als nötig gewesen wäre, sagt Katrin Senge. "Es war ab und an mal etwas lauter, und ein paarmal war die Polizei da, aber unwohl haben wir uns nie gefühlt", sagt sie.

Katrin Senge wohnt mit ihrer Familie direkt unterhalb der Erstaufnahmeeinrichtung im Seiferitzer Schulweg in Meerane. Ihre Nachbarn waren im vergangenen halben Jahr Asylbewerber, die in dem ehemaligen Lehrlingswohnheim untergebracht waren. Am Montag wird die Einrichtung komplett stillgelegt, weil der Freistaat die Plätze nicht mehr braucht. "Ich finde es schade um das viele Geld, das hier investiert wurde", sagt die Anwohnerin.

Wie viel genau, darüber schweigt der Freistaat offiziell. Über die Kosten des Umbaus gibt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) keine Auskunft. "Dabei ist es grundsätzlich so, dass zu den Verhandlungs- und Vertragsinhalten das Gebot der Vertraulichkeit gilt", teilt Tobias Lorenz von der Pressestelle des SIB mit. Auch über die Kosten der Betreibung und der Einrichtung gibt es von der Landesdirektion keine Informationen.

Schon seit Wochen steht das Gebäude komplett leer. Die letzten Asylbewerber sind am 5. Oktober in andere Unterkünfte verlegt worden. Auch die Mitarbeiter der Malteser Werke sind nicht mehr vor Ort. Trotzdem wird das Gelände noch immer durch mehrere Security-Mitarbeiter rund um die Uhr bewacht, vermutlich weil sich der Freistaat vor Vandalismus schützen will. Die Erstaufnahmeeinrichtung war erst am 12. April dieses Jahres in Betrieb genommen worden. Ursprünglich hätten schon im November 2015 die ersten Asylbewerber einziehen sollen, doch der Termin wurde mehrfach wegen Baumängeln verschoben. Was nun aus dem Haus wird, ist unklar. Nach Angaben des SIB werden nach wie vor sowohl eine Nachnutzung als auch eine Beendigung des Mietverhältnisses geprüft. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen. Bis Ende März soll nach Auskunft des Eigentümers der Vertrag mit dem Freistaat laufen.

Nur 143 Asylbewerber haben nach Angaben der Landesdirektion insgesamt zwischen Mitte April und Anfang Oktober im Seiferitzer Schulweg gewohnt, dabei hätten 336 Flüchtlinge dort Platz gehabt. "Manche kannte ich schon vom Sehen, die haben immer nett gegrüßt", sagt Katrin Senge. Eine hier untergebrachte Familie habe während dieser Zeit auch ein Baby bekommen.

Vor der Inbetriebnahme hatte es in Meerane etliche fremdenfeindliche Demonstrationen gegen die Einrichtung gegeben.