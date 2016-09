Das lange Warten auf den Bus: FahrgÃ¤ste haben das Nachsehen

Das lange Warten auf den Bus: Fahrgäste haben das Nachsehen

Die mangelhaften Verbindungen des Nah- verkehrs sind für viele ein Problem. Weil abends vom Gewerbegebiet Meerane kein Bus mehr fährt, sind schon Ausbildungsverhältnisse gescheitert.

Von Julia Lappert

erschienen am 30.09.2016



Meerane. Von der Endhaltestelle der Buslinie 105 sind es nur ein paar Minuten Fußweg zur Meeraner Niederlassung des Etikettenherstellers CCL Label. Eigentlich praktisch für die Mitarbeiter, die mit dem Nahverkehr zur Arbeit kommen wollen - oder müssen. Das Problem sind die Abfahrtszeiten an der Haltestelle "Wendestelle". "Der letzte Bus fährt um 19.56 Uhr los, da ist unsere zweite Schicht noch nicht durch", sagt Lutz Kraska, Ausbildungsverantwortlicher bei CCL Label. "Danach ist hier Schicht im Schacht." Bis 22 Uhr müssen die Mitarbeiter der zweiten Schicht arbeiten - darunter sind auch Auszubildende, die auf ein öffentliches Verkehrsmittel angewiesen sind.

Wer kein Moped hat, muss sich von der Familie abends von der Arbeit abholen lassen. Nicht jeder hat dazu jedoch die Möglichkeit - und auch nicht alle können sich mit dem 18. Geburtstag einen Führerschein leisten. "Durch die fehlende Busverbindung sind auch schon zwei Ausbildungsverhältnisse geplatzt", so Kraska. Die jungen Leute hatten keine Möglichkeit, den Nachhauseweg ohne den Bus zu organisieren. Ähnlich ist die Situation bei Media-Markt. Auch dort wurden schon Praktikums- und Ausbildungsverhältnisse wegen der fehlenden Busverbindung abgebrochen oder gar nicht erst angenommen, sagt Ausbildungsverantwortliche Anja Dietzschkau.

Vor sieben Jahren wurde die Verbindung um 22 Uhr von der Haltestelle "Am Wasserturm" eingestellt, sagt Jörg Neubert, Fahrdienstplaner beim Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Westsachsen (RVW). "Grund dafür war das geringe Fahrgastaufkommen", so Neubert. Viele Beschwerden gab es damals nicht. Von der Endhaltestelle "Wendestelle" fuhr schon damals um die Uhrzeit kein Bus ab. Auch heute würden sich die Meeraner kaum über den Nahverkehr in ihrer Stadt beschweren. Das bestätigt auch Jeanette Kiesinger, Sprecherin des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS). Ein anderes Bild zeichnet die Umfrage der "Freien Presse" zur Lebensqualität in der Region. Dort haben nur 32 Prozent angegeben, dass sie die Bus- und Bahnverbindungen für ausreichend halten. Beschwert haben sich viele Teilnehmer auch über die Bahnverbindungen nach Zwickau oder Leipzig, die ausschließlich über Glauchau oder Gößnitz möglich sind.

Einen großen Verbesserungsbedarf beim Nahverkehr sieht auch Meeranes Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos). Unter anderem setzt sich Ungerer für einen Ausbau des innerstädtischen Angebots ein. "Die Stadtverwaltung hat hierzu Maßnahmen entwickelt, zum Beispiel auch eine Stadtbuslinie, die jedoch aufgrund der nicht gegebenen Zuständigkeit nicht allein realisiert werden können." Vor zwei Wochen forderte Ungerer im Rahmen einer Anhörung vorm Finanzausschuss des Landtages eine bessere finanzielle Ausstattung des ÖPNV und ein verkehrsverbundübergreifendes Ticket für Fahrten nach Leipzig über Gößnitz.

Wann und wie oft der Bus fährt, entscheidet und bezahlt letztendlich der Landkreis - der offenbar trotz allem keinen Handlungsbedarf sieht. "Bisher sind dem Landkreis keine maßgeblichen Anforderungen bekannt, die ein Erfordernis zur Erweiterung des Verkehrsangebotes wirtschaftlich rechtfertigen", teilt Landkreissprecherin Ines Bettge mit. Das sei auch der Grundtenor des aktuell beschlossenen Nahverkehrsplanes.