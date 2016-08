Dicke Luft zwischen Schloss und Stadt

Offenbar läuft es noch immer nicht rund zwischen der Töpferstadt und dem Waldenburger Schloss. Selbst eine landkreiseigene Veranstaltung fand dieses Jahr erstmals woanders statt.

Von Julia Lappert Und Holger Frenzel

erschienen am 27.08.2016



Waldenburg. Nur wenige Meter müssen die Besucher heute Abend zwischen dem Waldenburger Schloss und dem Museum überwinden, um zwischen der "Nacht der Schlösser" und der "Orientalischen Nacht" im Museum hin und her zu wechseln. Der Graben zwischen der Stadt und der Tourismus- und Sportgesellschaft scheint indes immer größer zu werden. Die Landkreis-Tochter hat zu Beginn des Jahres den Schlossbetrieb übernommen.

Doch die Kooperation zwischen der Schlössernacht und dem Museum existiert in diesem Jahr zum ersten Mal nur auf dem Papier: Das Programm im Museum wurde lediglich im Flyer der Tourismusregion mit aufgeführt. Hinter den Kulissen brodelt es offenbar gewaltig.

"Ich hätte mir sehr eine engere Zusammenarbeit und eine Abstimmung der Programme gewünscht", sagt Christina Ludwig, Leiterin des Waldenburger Museums. In den vergangenen Jahren gab es immer ein Kombi-Ticket für die Besucher der Schlössernacht. Mit einer Eintrittskarte für das Schloss konnten Besucher dann kostenlos auch das Museum besichtigen. Das ist in diesem Jahr nicht mehr möglich, weil keine Kooperation zwischen Museum und Schloss zustande gekommen ist. Erwachsene zahlen im Schloss 5 Euro Eintritt. Wer bei der "Orientalischen Nacht" im Museum dabei sein möchte, zahlt noch mal 2 Euro extra.

Museumsleiterin Christina Ludwig hätte auch in diesem Jahr gerne den Schlössernacht-Besuchern einen kostenlosen Eintritt gewährt. Im vergangenen Jahr bekam die städtische Einrichtung als Aufwandsentschädigung für den Abend 350 Euro vom Landkreis gezahlt, so Ludwig. Weil diese Unterstützung wegfällt, sah sich Ludwig gezwungen, von allen Besuchern den ermäßigten Eintritt von 2 Euro zu verlangen. Eigentlich wollte das Museum in diesem Jahr ein größeres Angebot für den Abend anbieten und bemühte sich deshalb um eine höhere Aufwandsentschädigung. Letztendlich war jedoch gar keine Kooperation möglich. Weshalb die Zusammenarbeit nicht zustande kam - ob aus Kostengründen oder weil der Wille nicht vorhanden war -, darüber lässt sich nur spekulieren.

Stephan Wetzel, der sich um das Marketing des Schlosses kümmert, war auch nach mehrfachen Versuchen der "Freien Presse" telefonisch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Landkreis-Sprecherin Ilona Schilk sowie Marika Schwarz, Marketingleiterin der Tourismusregion Zwickau, wollten sich zu den Abläufen ebenfalls nicht äußern und verwiesen an die Tourismus und Sport GmbH.

Auch an anderer Stelle hakt es offenbar in Sachen Schloss. Die Tourismus- und Sportgesellschaft musste in diesem Jahr auf die Einnahmen aus der Vermietung des Blauen Salons für die Freisprechung der Straßenwärter-Auszubildenden verzichten. Die jungen Leute haben ihre Zeugnisse in der Vergangenheit stets im festlichen Rahmen in der Töpferstadt bekommen. Am Dienstag fand die Freisprechung - erstmals nach vielen Jahren - im Verwaltungszentrum in Werdau statt. "Davon war selbst unser Landrat überrascht", sagt Landkreis-Sprecherin Ilona Schilk.

Offenbar ist dem Landkreis die Veranstaltung in den Räumlichkeiten der eigenen Tochtergesellschaft zu teurer. Grund für den Umzug nach Werdau seien Sparmaßnahmen gewesen. Eine Rückkehr ins Schloss sei nicht geplant.