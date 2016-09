Die GerÃ¼chtekÃ¼che brodelt wegen Zirkus-Aufenthalt

Die Gerüchteküche brodelt wegen Zirkus-Aufenthalt

In Glauchau heißt es, den Artisten sei das Geld für die Weiterfahrt ausgegangen. Sie müssten sogar ihre Tiere abgeben. Die Direktorin widerspricht: Der Grund, warum die Wagen immer noch auf der Hammerwiese stehen, sei ein ganz tragischer.

Von Michael Stellner

erschienen am 10.09.2016



Glauchau. Die Sonne scheint auf die kleine Wohnwagenstadt an der Glauchauer Hammerwiese, zwischen den mobilen Behausungen geht das Leben seinen gemütlichen Gang. Die Blumenkübel werfen Schatten. Auf der umzäunten Wiese stieren zwei Kamele stumm kauend in die Ferne.

Seit drei Wochen macht der Zirkus Monaco in Glauchau Station. Zunächst mit Gastspielen auf der Hammerwiese, dann zog das große Zirkuszelt nach Meerane um. Die Wohnwagen jedoch blieben zurück in Glauchau, weil in Meerane zu wenig Platz für sie war. Aber auch dieses Gastspiel ist inzwischen beendet und das große Zelt in Meerane längst wieder abgebaut. Der Standort Glauchau ist geblieben. Längst machen Gerüchte die Runde. Dem Zirkus sei das Geld ausgegangen, er könne sich keinen Diesel für die Weiterfahrt leisten. Angeblich würden die Artisten sogar ihre Tiere verschenken.

Direktorin Carmen Sperlich meldet sich nicht gleich am Telefon, ruft aber umgehend zurück. "Pleite sollen wir sein? Nein, das stimmt überhaupt nicht", sagt sie. "Uns geht es wirtschaftlich gut. Wir sind ein finanziell ordentlich aufgestellter Zirkus." Der Grund, weswegen die Wohnwagen noch immer auf der Hammerwiese stehen würden, sei ein ganz anderer. Ein Tragischer. "Wir haben einen Trauerfall in der Familie", sagt Carmen Sperlich. "Deswegen sind auch alle Familienmitglieder abgereist. Wir sind momentan wegen der Beerdigung alle zu Hause in Lübtheen." Das liegt in Mecklenburg-Vorpommern und ist die Heimat der Zirkusfamilie Sperlich, die sich bundesweit über mehrere Zirkusensembles verteilt. Der Austausch zwischen unterschiedlichen Zirkusfamilien ist für das fahrende Volk nicht ungewöhnlich.

Wegen der Beerdigung habe man ein geplantes Gastspiel ganz ausfallen lassen müssen, sagt Carmen Sperlich. Und die angeblich weggegebenen Tiere? Dabei gehe es lediglich um drei Hunde, sagt sie. "Wir bekommen im Oktober eine neue Hundeshow. Deswegen haben wir unsere bisherigen Tiere abgegeben. Sie sind in liebevolle Hände gekommen." Und übrigens, sagt sie, "der eine, der bettelt, der gehört nicht zu uns." Wen sie damit meint? "Na, da soll doch in Glauchau einer betteln", sagt Carmen Sperlich. Angeblich stehe der Mann im Clownskostüm vor Einkaufsmärkten. "Zu uns gehört der aber nicht", wiederholt sie.

Eine Tierfreundin aus Zwickau, die Kontakt zum Zirkus hat, war bei der Vermittlung von mehreren Hunde an Privatleute involviert. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Sie mache sich Gedanken über den Zustand der Tiere, sagt sie. "Die Hunde zum Beispiel sind recht dünn, ich glaube, dass dort das Futter stark rationiert ist." Das habe sie auch aus Bemerkungen von Zirkusmitarbeitern geschlossen. Stubenrein sind die Vierbeiner jedenfalls nicht. Sie spricht von insgesamt vier Hunden, die an Privatleute vermittelt wurden. Für einen weiteren, einen Chiwawa, habe der Zirkus Geld verlangt. Das habe keiner zahlen wollen, weswegen der Hund wahrscheinlich beim Zirkus sei. Ganz generell findet die Frau: "Zirkus mit Tieren, naja, das ist generell nicht so meine Sache." Dennoch wolle sie mithelfen, Futterspenden zu organisieren.