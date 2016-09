Drews-Brache wird zum gefÃ¤hrlichen Abenteuerspielplatz

Drews-Brache wird zum gefährlichen Abenteuerspielplatz

Der Zustand der großen Industrieruine in Meerane ist Anwohnern und der Stadt schon lange ein Dorn im Auge. In letzter Zeit hat auch die Polizei häufiger dort zu tun.

Von Julia Lappert

erschienen am 20.09.2016



Meerane. Was sich auf dem Gelände der ehemaligen Textilwerke Drews seit einigen Wochen abspielt, bereitet Erika Schilling große Sorgen. Als direkte Anwohner der Brache an der Äußeren Crimmitschauer Straße in Meerane kriegen sie und ihr Mann, Linken-Stadtrat Lothar Schilling, genau mit, was sich dort abspielt: "Seit knapp zwei Wochen beobachte ich Jugendliche, die auf die Dächer des Alt- und Neubaus klettern und dort herumspringen", sagt Schilling.

40 Jahre hat Erika Schilling als Lehrerin gearbeitet. "Ich kann nicht aus meiner Haut", sagt sie. Die Jugendlichen würden sich leichtsinnig in große Gefahr begeben. Die Dächer der Brache sind baufällig. "Wenn die Jugendlichen dort durchbrechen, fallen sie 30 Meter tief auf den blanken Beton", so Schilling. Überleben würde das wohl kaum jemand.

Auch der Polizei ist das Problem bekannt. "Unsere Streifen sind sensibilisiert, das Grundstück und die Gebäude sind nicht ausreichend gesichert", sagt Anett Münster, Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau. Schon häufiger waren dort Beamte im Einsatz, konnten aber nur in einigen wenigen Fällen die Jugendlichen erwischen. Münster betont, dass die Polizei nicht in erster Linie zuständig sei. "Hier muss der Eigentümer zur Verantwortung gezogen werden", sagt sie. Die Polizei sei erst dann zuständig, wenn auf dem Gelände Straftaten, wie zum Beispiel Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigungen, begangen werden oder die Jugendlichen sich selbst und andere in Gefahr bringen.

All das ist auf dem Gelände der Drews-Brache nach den Hinweisen der Anwohner jedoch schon geschehen. "Wir stehen dazu in Kontakt mit der Stadt", versichert Münster. Den Eigentümer zur Verantwortung ziehen, das würde auch gerne die Stadt Meerane. "Die zunehmend verwahrloste Immobilie stellt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar", teilt Stadtsprecherin Heike Hönsch auf Nachfrage mit. Die Stadt habe den Eigentümer in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Verfügungen dazu konfrontiert, die von ihm praktizierte Instandhaltung sei völlig unzureichend.

"Er scheint, aus welchen Gründen auch immer, nicht Willens oder in der Lage zu sein, die an die Immobilie gerichteten Anforderungen umzusetzen", heißt es in der Stellungnahme der Stadt weiter.

Aufgrund der aktuellen Hinweise der Anwohner soll in dieser Woche eine erneute bauordnungsrechtliche Begehung zur Kontrolle des Bauzustandes und der Brandlasten stattfinden. "In Folge wird eine erneute Verfügung an den Eigentümer gehen", kündigt Stadtsprecherin Heike Hönsch an. Die Stadtverwaltung hat die Nase voll und findet deutliche Worte: Für das Erscheinungsbild der Stadt sei die Industriebrache vollkommen abträglich. "Bürgerinnen und Bürger sowie die Stadt Meerane sehen sich mit einer Immobilie konfrontiert, die mehr als nur ein öffentliches Ärgernis darstellt: ramponiert, marode und verwahrlost." Auf dem über 70.000 Quadratmeter großen Gelände befände sich neben den alten Hallen noch eine weitere Gefahrenquelle: eine Kläranlage, wo früher die Abwässer der Textilproduktion behandelt wurden.

Weshalb der Eigentümer, die O.K. Haus- und Immobilienverwaltung in Hartmannsdorf bei Chemnitz, sich nicht um die Sicherung der Brache kümmert, ist unklar. Anfragen der "Freien Presse" an den Geschäftsführer Oliver Kreider blieben unbeantwortet.