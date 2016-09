Feinstaub: Was sagen die Daten eigentlich wirklich?

Glauchau gehört zu den sauberen Städten. Doch ob Maßnahmen der Stadt, wie zum Beispiel das Asphaltieren, dazu beigetragen haben, bleibt im Unklaren.

Von Stefan Stolp

erschienen am 10.09.2016



Glauchau. In den letzten Jahren ist die Feinstaubbelastung in Glauchau zurückgegangen. Das zumindest sagt die Statistik. Im letzten Jahr ist der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an fünf Tagen überschritten, erlaubt sind laut Sächsischem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 35 Überschreitungstage im Jahr. Werden die erreicht, muss sich die Kommune Gedanken darüber machen, wie sie die Feinstaubbelastung reduziert. Großstädte wie Leipzig zum Beispiel haben Umweltzonen eingerichtet: Bestimmte Dieselfahrzeuge dürfen da nicht mehr fahren.

In Glauchau ist alles gut, und es gibt keinerlei Ansatz, irgendwelche Luftreinhealtemaßnahmen einzuleiten, sagt Gunnar Heerdegen. Er ist Leiter des Fachbereiches Planen und Bauen und hat den Glauchauer Stadträten den aktuellen Stand dargelegt. In diesem Jahr sind bereits an sieben Tagen die Grenzwerte überschritten worden. 2011 zum Beispiel waren es 23 Tage. Als Hauptursachen für den Feinstaub gelten Straßenverkehr und Baustellen.

"Ich würde gern wissen, ob wir gut oder schlecht dastehen", sagt der Stadtrat der Linken, Andreas Salzwedel. Viele Jahre werde der Vortrag über die Feinstaubbelastung regelmäßig gehalten. Doch ob sich Glauchau verbessert hat, sei nicht erkennbar. Jeder Einwohner fühle sich individuell mehr oder weniger stark belastet. "Die Stadt hatte zum Beispiel in den letzten Jahren einige sandgeschlämmte Straßen asphaltiert, hat sich das ausgewirkt?", fragte Salzwedel. "Die reinen Daten helfen uns nicht weiter", sagt SPD-Stadtrat Roland Frenzel. Aus seiner Sicht hänge die tatsächliche Feinstaubbelastung mit der Witterung zusammen. Häufig seien es also äußere Einflüsse, für die Glauchau nichts kann. Ulrich Schleife (CDU) hält von der Diskussion über die Staubbelastung nicht viel. "Ich denke, Glauchau steht gut da." In den letzten Jahren seien viele Straße gebaut worden, außerdem sei Glauchau eine grüne Stadt. Die Bäume würden viel Staub absorbieren.

Die Messstelle, die die Luftbelastung in Glauchau erfasst, steht an der Güterbahnhofstraße. Glauchaus Stadträte hatten in der Vergangenheit gefragt, ob das der richtige Standort sei, um die tatsächliche Belastung im Stadtgebiet abzubilden. Gunnar Heerdegen hatte sich beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie erkundigt. Seine Antwort: Der Standort entspreche den Richtlinien des Landesamtes und stehe an der richtigen Stelle.