Geplatzter Reifen: FÃ¼nf Verletzte bei Verkehrsunfall auf A4

Geplatzter Reifen: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf A4

erschienen am 16.09.2016



Glauchau (dpa/sn) - Ein geplatzter Reifen hat auf der Autobahn 4 im Landkreis Zwickau zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten geführt. Ein 40 Jahre alter Mann war am Donnerstagabend auf Höhe der Anschlussstelle Glauchau-Ost unterwegs, als ein Reifen seines Autos platzte, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Wagen kollidierte mit dem Fahrzeug einer 25-Jährigen, kippte auf die linke Seite und rutsche einige Meter über die Fahrbahn. Das andere Auto krachte in die Mittelleitplanke.

Die 25-Jährige, ihre gleichaltrige Beifahrerin sowie ein Insasse des anderen Autos erlitten schwere Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die A4 in Fahrtrichtung Dresden war rund eineinhalb Stunden gesperrt.