Glauchau: Streit um Vergabe eines Geschäftsführer-Postens

erschienen am 27.10.2016



Glauchau. Um das Ausschreibungsverfahren einer Geschäftsführerstelle in der Stadt Glauchau ist es zu einem erbitterten Streit gekommen. Der FDP-Stadtrat Nico Tippelt wirft dabei dem Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Der wiederum verwahrt sich gegen diesen Vorwurf. Die Stadt Glauchau hatte die Stelle des Geschäftsführers ihrer Wirtschaftsförderungsgesellschaft neu ausgeschrieben und die Bewerber mit einer Bewertungsmatrix genau unter die Lupe nehmen lassen. Tippelt sagt, politisches Engagement der Kandidaten habe dabei eine Rolle gespielt. Für ihn sei dies befremdlich. OB Dresler weist dies zurück. Es sei lediglich um Erfahrungen gegangen, die die Bewerber in der Verwaltung beziehungsweise in der Kommunalpolitik haben.

Für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde ein neuer Geschäftsführer gesucht, weil Ende 2015 der bisherige Chef, Alfons Wagener, gekündigt wurde. Den Posten des Geschäftsführers bekam die Glauchauerin Astrid Modrack. (sto)