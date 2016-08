Glauchau ist eine Hochburg der Fahrraddiebe

Die Anzahl der Diebstähle ist wieder angestiegen. Besonders häufig schlagen die Kriminellen am Bahnhof zu. Die Bundespolizei rät zum Fahrradpass. Doch bringt der im Fall des Falles überhaupt was?

Von Julia Lappert

erschienen am 31.08.2016



Glauchau. Wer in Glauchau gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss auf sein Gefährt mit zwei Rädern besonders gut aufpassen: In diesem Jahr wurden im gesamten Stadtgebiet bereits bis jetzt 22 Fahrräder gestohlen, vor allem aus Kellern und aus Grundstücken. Anett Münster, Sprecherin der Polizeidirektion in Zwickau, teilt zudem mit, dass in drei Fällen Teile von Fahrrädern abmontiert und entwendet wurden. Hinzu kommen noch fünf Fahrräder, die in diesem Jahr am Bahnhof gestohlen wurden. Da die Bundespolizei für diesen Bereich zuständig ist, tauchen diese fünf Fälle nicht in der Statistik der Polizeidirektion Zwickau auf. "Auffällig war, dass in den letzten acht Wochen vier der fünf Fahrräder gestohlen wurden", sagt Anett Bochmann, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Chemnitz.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2015 sind nach Polizeiangaben im Stadtgebiet Glauchau 34 Fahrräder gestohlen worden. Sieben weitere Diebstähle registrierte die Bundespolizei im vergangenen Jahr am Bahnhof. Es ist davon auszugehen, dass diese Gesamtzahl zum Ende dieses Jahres deutlich überschritten wird.

Damit scheint sich die Entwicklung der ansteigenden Diebstahlszahlen fortzusetzen. Auch 2015 waren im Vergleich zum Vorjahr schon deutlich mehr Räder gestohlen worden. Dabei liegt der Bahnhof nur knapp 100 Meter vom Polizeirevier Glauchau entfernt. Die Diebe scheint das nicht davon abzuhalten, immer wieder gerade hier zuzuschlagen. "In den vergangenen Wochen ist die Schule wieder losgegangen, dort ist viel Bewegung und viel Betrieb", sagt Kriminalkommissar Jens Kühnert. Mit einem Bolzenschneider seien die Schlösser der abgestellten Räder schnell geknackt. "Fahrräder sind nach wie vor ein beliebtes Handelsgut bei Kriminellen und leicht absetzbar", sagt der Kommissar. Beschaffungskriminalität steht hinter den meisten Zweiraddiebstählen. Mit dem schnellen Geld finanzieren Kriminelle ihren Drogenkonsum.

Die Polizei rät allen Radfahrern, einen Fahrradpass anzulegen - entweder als App für das Smartphone oder ganz herkömmlich auf Papier. "Es kommt immer wieder vor, dass wir bei Durchsuchungen oder Kon-trollen auf gestohlene Räder stoßen, die nur so zugeordnet werden können", sagt Kriminalhauptkommissar Kühnert. In dem Pass werden Codierung und Rahmennummer, die Anschrift des Besitzers sowie ein Foto des Fahrrades vermerkt.

Wenn das Diebesgut jedoch schon in seine Einzelteile zerlegt worden ist oder nur Teile eines Fahrrades gestohlen worden sind, nützt den Opfern auch der Fahrradpass nicht mehr viel. Denn zum Weiterverkauf im Internet bieten Kriminelle natürlich nur Teile ohne Identnummer an.

www.polizei-beratung.de