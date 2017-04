Hat die Töpferstadt bald keine Töpfer mehr?

Waldenburg ist bekannt für sein traditionelles Handwerk. Doch wenn es um dessen Zukunft geht, sehen viele schwarz.

Von Christian Meyer

erschienen am 19.04.2017



Waldenburg. Mehr als 50 Töpfereien waren in Waldenburg im 19. Jahrhundert beheimatet. Heute sind es noch ein halbes Dutzend. Immer mehr Waldenburger befürchten, dass auch bei diesen in nicht allzu ferner Zukunft die Lichter ausgehen. "Es stellt sich die Frage, ob Waldenburg in 15 Jahren noch den Beinamen Töpferstadt verdient", sagt Sebastian Winter, Vorsitzender des Waldenburger Gewerbevereins.

Mit diesen Sorgen steht er nicht allein da. Auf die Frage, wie er die Branche für die Zukunft aufgestellt sieht, antwortet Hartmut Körner: "Schlecht." Der 64-jährige Töpfermeister arbeitet im Ein-Mann-Betrieb, wird lediglich von seiner Ehefrau unterstützt. Noch fühlt sich Körner "fit wie ein Turnschuh", wie er mit einem Lachen sagt. "Ich mache das weiter, so lange es geht." Doch irgendwann wird auch für ihn Schluss sein. Gibt es jemanden, der seine Werkstatt übernimmt? Körner: "Nein." Der eigene Sohn arbeitet in der Werbebranche. Und ob er einem jüngeren, potenziellen Nachfolger dazu überhaupt raten würde, stehe auf einem anderen Papier. "Ich würde ihn zuerst fragen, ob er reiche Eltern oder eine reiche Verlobte hat", sagt Körner.

Ähnliche Töne kommen von Peter Tauscher. Der 73-Jährige ist eigentlich schon längst im Rentenalter. In seinem mittelständischen Betrieb mit 14 Mitarbeitern, darunter vier Töpfer, investiert er noch immer größere Summen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Eine Nachfolgeregelung gibt es aber in seinem Unternehmen nicht. "Das habe ich vor mir hergeschoben", sagt Tauscher. "Vielleicht tut sich in den nächsten zwei Jahren etwas bei der Nachfolgersuche. So ein Unternehmen ist eine Frage der Erfahrung und der Ökonomie." Tauscher und Körner beklagen fehlende politische Unterstützung. "Zu DDR-Zeiten gab es noch Förderprogramme für das Handwerk", so Tauscher. Wie eine Unterstützung heute konkret aussehen könnte, dafür haben sie aber kein Patentrezept. "Wir leben nun mal nicht mehr im Sozialismus", sagt Bernd Pohlers (Freie Wähler). Der Waldenburger Bürgermeister ist zugleich Vorsitzender des Töpfervereins. "Die Handwerksberufe haben generell Probleme, das betrifft ja nicht nur die Töpfer - auch wenn es sich bei so einem traditionellen Handwerk vielleicht noch stärker bemerkbar macht."

Das Problem auf dem Schirm, aber keine Lösungsstrategie, das ist auch der aktuelle Stand beim Waldenburger Gewerbeverein. "Wir haben uns darüber schon Gedanken gemacht, aber es gibt keinen Plan, wie wir damit umgehen", sagt Sebastian Winter. "Wir wissen, da muss sich was tun." Ein möglicher Schritt: öffentlich mehr auf die örtliche Tradition hinweisen. Das schließe die Töpfer selbst mit ein. "Bei unserer Schaufenster-Aktion, die wir vor zwei Jahren gestartet haben, war die Resonanz insgesamt groß. Von den Töpfern kam aber leider wenig."

Dass ihre Branche eine Zukunft hat, davon ist Mareike Rauschenbach überzeugt. "Es gibt nach wie vor Lehrlinge sowie gute Bewerber- und Besucherzahlen auf den Märkten. Vor dem Aussterben sehe ich das Handwerk jedenfalls nicht", sagt die Meeranerin, die Mitglied im Waldenburger Töpferverein ist und mit ihren 42 Jahren zur "jungen Garde" zählt. "Wichtig ist, dass jeder für sich eine Nische findet, in der er das Handwerk ausüben kann." Sie selbst gibt beispielsweise Töpferkurse, in denen sie Laien unterrichtet. Die Rückbesinnung auf das Einfache und Ursprüngliche sei durchaus im Kommen. "Man braucht ein Konzept, das läuft. Über Jahrzehnte nichts zu ändern, während der Markt sich dauernd ändert, das funktioniert eben nicht."