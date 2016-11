Historisches Motorrad verschwunden

erschienen am 11.11.2016



Oberwiera. Die Polizei fahndet nach einem historischen Motorrad, das Unbekannte im Oktober vom Gelände einer Agrargenossenschaft in Oberwiera (Landkreis Zwickau) gestohlen haben. Dabei handelt es sich um eine "NSU Quick", Baujahr 1940, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Gefährt hat einen Wert von rund 2500 Euro. Die Bereifung ist neuwertig, die Zündspule neu. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit vom 15. bis 17. Oktober. Für Hinweise: Telefon 03763 640. (fp)