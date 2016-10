In geheimer Mission: Areal der Landesgartenschau inspiziert

Die Bewertungskommission absolvierte gestern ihren Besuch in Glauchau. Reicht es für den ersehnten Zuschlag?

Von Stefan Stolp

erschienen am 20.10.2016



Glauchau. Es sollte vorher keiner wissen, schließlich ist es doch durchgesickert: Gestern war die Bewertungskommission für die Landesgartenschau in Glauchau. Der Termin wurde lange geheim gehalten, weil die Kommissionsmitglieder sich in Ruhe die Gegebenheiten vor Ort ansehen wollen, heißt es offiziell aus dem Sächsischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Umwelt. Dabei ist der Besuch der Bewerberstädte - neben Glauchau sind dies Zwickau, Zwönitz und Torgau - eine wichtige Etappe im Rennen um den Zuschlag für das sächsische Großereignis.

Ob Glauchau am Ende als Sieger dastehen wird, stand gestern noch nicht fest, auch wenn es nach Angaben von Teilnehmern Lob für Glauchau gab und genau zum Zeitpunkt des Besuches die Sonne hervorlugte. Doch erst nachdem die Bewertungskommission, der neben Vertretern der Landesregierung auch Experten von Gartenbauverbänden und des Städtetages angehören, alle vier Städte besucht hat, wird sie dem Kabinett einen Vorschlag unterbreiten, wer am Ende die Gartenschau 2022 bekommen soll. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird laut Landwirtschaftsministerium der Vorschlag gemacht.

Die Arbeitsgruppe "Landesgertenschau 2022" des Glauchauer Stadtrates, Mitarbeiter aus dem Rathaus und Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos), der extra seinen Urlaub unterbrochen hatte, demonstrierten gestern Vormittag im Lutherhaus die Glauchauer Bewerbung. Sie steht unter dem Motto "Hang zum Grünen". Der Slogan verdeutlicht schon das Anliegen. Glauchau ist eine grüne Stadt und weist Hänge auf. Vor allem aber entlang des Prallhanges zwischen Stadtzentrum und Wehrdigt gibt es erhebliche Probleme in Form von Industriebrachen, leerstehenden Häusern und sanierungsbedürftigen Teichen. Einen großen Teil davon haben sich die Kommissionsmitglieder gestern angesehen.

Sollte Glauchau den Zuschlag bekommen, will die Stadt laut ihrem Bewerbungskonzept die Probleme angehen. Die Brache an der Wilhelmstraße soll abgerissen und der frei werdende Platz in das Gartenschaugelände integriert werden. Eine weitere alte Industriehalle wird laut den Plänen zur Blumenhalle umgebaut, wo während der Gartenschau mehrere Floristikausstellungen vorgesehen sind.

Sitz der noch zu gründenden Landesgartenschau GmbH soll ebenfalls ein derzeit leer stehendes Haus werden, nämlich die ehemalige Pulvermühle. Darüber hinaus ist vorgesehen, das Gründelhaus zu aktivieren. Dort ist die Versorgung der Gartenschaubesucher mit Speisen und Getränken geplant. Auf dem Parkplatz Hammerwiese soll die große Bühne stehen.

Der Freistaat Sachsen will die für die Landesgartenschau geplanten Investitionen mit bis zu 3,5 Millionen Euro bezuschussen. Glauchau hatte sich schon für die Gartenschau des Jahres 2019 beworben, den Zuschlag jedoch nicht bekommen. Frankenberg kam zum Zug.