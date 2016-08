Leser vermissen ein Freibad

Im Juli hatte die "Freie Presse" die Bewohner von Meerane, Schönberg und Dennheritz nach der Lebensqualität in der Region befragt. In den nächsten zwei Wochen werden die Ergebnisse ausgewertet.

Von Michael Stellner

erschienen am 20.08.2016



Meerane. Gesundheitsversorgung, Nahverkehr, Freizeit - wo drückt der Schuh? In den nächsten zwei Wochen sieht sich die "Freie Presse" die Ergebnisse der Umfrage genauer an. Knapp 500 ausgefüllte Fragebögen haben den Weg zurück in die Redaktion gefunden. Die Befragung ist nicht repräsentativ, gibt aber einen Überblick, was den Bewohnern der Region wichtig ist.

1. Gesundheit: Mit den Hausärzten sieht es offenbar gut aus. 70 Prozent der Befragten sind zufrieden. Bei Kinder- und Fachärzten dagegen besteht anscheinend Mangel. Nur jeder Vierte lobt das Angebot. Besonders prekär, wie aus vielen Rückmeldungen hervorgeht: die Augenarzt-Situation. Inzwischen gibt es zwei Augenärztinnen in Meerane.

2. Freizeit: Keine Überraschung bei den sommerlichen Temperaturen: Nichts vermissen die Befragten so sehr, wie ein Bad. 65 Prozent hätten gern einen Ort, an dem sie schwimmen können. Viele haben handschriftlich extra noch mit einem Zusatzvermerk darauf hingewiesen, dass das fehlende Bad für sie das allergrößte Problem sei. Auch interessant: Essen kann man offenbar ziemlich gut. Das finden 62 Prozent.

3. Kinder und Familien: Nicht gerade schlecht, aber offenbar mit Luft nach oben, bewerten die Befragten die Kita-Öffnungszeiten und die Spielplätze.

4. Verkehr: Die Gegend gilt als Autoregion und die Umfrage bestätigt das. Aber nicht, weil die Leute so gern in den Pkw steigen, sondern weil sie keine andere Chance haben. 51 Prozent finden, es gibt zu wenig Radwege, nur 32 Prozent halten die Bus- und Bahnverbindungen für ausreichend und ein besser ausgebauter Nahverkehr würde viele Leute dazu bewegen, das Auto öfter stehen zu lassen. Überhaupt spielt der Bus- und Bahnverkehr eine große Rolle bei den freien Antworten.

5. Einkaufen: Die Läden im Gewerbegebiet sind den Befragten besonders wichtig. Nur 29 Prozent sind mit dem Angebot im Meeraner Zentrum zufrieden. Ob sich das durch den neuen Rossmann ändert?

6. Kultur und Tourismus: Da sehen die meisten Befragten Handlungsbedarf, gerade in Hinblick auf die touristische Vermarktung der Steilen Wand. Nur 27 Prozent glauben, dass Meerane genug mit seinem größten Pfund wuchert.